Răzvan Lucescu rupe toate recordurile în Qatar. Cel mai bun început de sezon din carieră

Răzvan Lucescu are parte de un început perfect după revenirea în Qatar. La cinci ani după ce a preluat pentru prima dată banca lui PAOK, antrenorul român a ales să se întoarcă la Al Sadd, clubul la care și-a început cariera în antrenorat.

Răzvan Lucescu Foto: Instagram

Mutarea s-a dovedit inspirată încă din primele săptămâni. Lucescu a câștigat toate cele patru meciuri disputate până acum cu Al Sadd, iar echipa sa a marcat 15 goluri și a primit doar cinci. În Qatar Stars League, formația românului a obținut trei victorii în primele trei etape și ocupă primul loc în clasament. Al Sadd are un golaveraj impresionant, cu 13 goluri înscrise și doar patru primite.

Seria excelentă de rezultate a continuat și în Qatar Cup. Al Sadd a trecut cu 2-1 de Al Gharafa în semifinale și și-a asigurat astfel prezența în ultimul act al competiției. Startul lui Lucescu la Al Sadd este, de altfel, cel mai bun din cariera sa de antrenor.

Performanțele sale au atras rapid și laude în presa din Qatar

Fahad Al-Shamari, fost fotbalist și în prezent analist la postul Al-Kass, a avut numai cuvinte de apreciere la adresa tehnicianului român.

„Lucescu este un antrenor care cunoaște perfect punctele forte și punctele slabe ale echipei sale. Dacă îi dai lui Lucescu jucătorii de care are nevoie, este un antrenor capabil să câștige orice competiție. Al Sadd este o echipă foarte solidă. Nicio altă adversară din campionat nu se apropie de nivelul său. Acest lucru se întâmplă și pentru că Al Sadd este o echipă care are mai multe soluții ofensive și mai multe idei. Când joci împotriva lui Al Sadd, pur și simplu nu știi de unde poate veni golul. Sunt de neoprit în atac! De aceea spun că Lucescu merită să fie cel mai bun. Este un antrenor de top din toate punctele de vedere!”, a spus Fahad Al-Shamari, conform metrosport.gr.