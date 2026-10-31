Rațiu, revenire de senzație la Rayo! Fundașul Român a inventat faza meciului și l-a învins pe Ionuț Radu. Umilință pentru Celta Vigo

Rayo Vallecano a câștigat fără emoții duelul cu Celta Vigo, scor 3-0, în etapa a 11-a din La Liga.

Andrei Rațiu Foto: Profimedia

Andrei Rațiu a fost unul dintre oamenii importanți ai gazdelor, oferind prima sa pasă decisivă din acest sezon de campionat, în timp ce Ionuț Radu a avut o seară dificilă între buturile formației din Vigo. Ambii internaționali români au jucat pe toată durata partidei.

Rațiu a fost activ încă din prima repriză

Fundașul român a urcat de mai multe ori în atac și a încercat să-și pună colegii în poziții bune. Centrările sale nu au adus însă rezultatul dorit, fie pentru că nu și-au găsit destinatarul, fie pentru că atacanții nu au reușit să profite de ele. În defensivă, Rațiu a avut o evoluție sigură.

De cealaltă parte, Radu a intervenit salvator în minutul 15, iar un sfert de oră mai târziu a evitat un autogol după o fază nefericită a lui Rueda. Portarul român nu a mai putut face nimic în minutul 36, când De Frutos a deschis scorul cu un șut plasat la colțul lung, conform marca.com.

După pauză, Rațiu a ieșit în evidență printr-o acțiune individuală excelentă

În minutul 55, fundașul a trecut de doi adversari și a trimis mingea în careu, de unde De Frutos a finalizat pentru 2-0. Assist-ul a fost primul reușit de român în actuala ediție de campionat. Rayo și-a mărit avantajul în minutul 73, prin Lopez, fără ca Radu să poată evita golul.

Portarul lui Celta a mai avut o intervenție importantă în minutul 87, când a respins șutul lui Palazon, însă scorul nu s-a mai schimbat. Rayo Vallecano a obținut astfel o victorie clară, în timp ce Rațiu a ajuns la șapte apariții în acest sezon de La Liga, având în cont și un gol. Pentru Ionuț Radu, partida a fost a zecea din campionat, iar numărul golurilor primite a ajuns la zece.