 Fotoliu de miliarde la FIFA. Cât ar încasa Răzvan Burleanu dacă l-ar înlocui pe Gianni Infantino la cârma fotbalului mondial | adevarul.ro
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Fotoliu de miliarde la FIFA. Cât ar încasa Răzvan Burleanu dacă l-ar înlocui pe Gianni Infantino la cârma fotbalului mondial

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Numele lui Răzvan Burleanu a apărut într-o publicație importantă din Franța, L'Équipe, printre persoanele care ar putea intra în cursa pentru conducerea FIFA.

Răzvan Burleanu
Răzvan Burleanu Foto: Profimedia

Informația a atras atenția, având în vedere că președintele Federației Române de Fotbal ar putea viza una dintre cele mai importante funcții din fotbalul mondial. Deocamdată, nu există o confirmare oficială a candidaturii sale, iar termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 18 noiembrie.

Alegerea noului președinte FIFA este programată pentru 18 martie 2027, în cadrul unui congres care va avea loc la Rabat, în Maroc. Actualul conducător al organizației, Gianni Infantino, se pregătește să candideze pentru un nou mandat. Acesta a fost reales în martie 2023, pentru perioada 2023-2027, și și-a exprimat deja intenția de a rămâne la conducerea forului internațional și în următorii patru ani, până în 2031. Dar asta rămâne de văzut.

Dincolo de lupta pentru președinție, FIFA are un statut juridic diferit de cel al unei companii obișnuite. Organizația a fost înființată în 1904, are sediul central la Zurich și funcționează conform legislației elvețiene, ca asociație fără scop lucrativ. Acest lucru nu înseamnă că nu poate încasa bani sau înregistra profit, ci că fondurile obținute trebuie folosite pentru activitatea, proiectele și dezvoltarea fotbalului, fără să fie împărțite sub formă de dividende către acționari.

FIFA, un gigant financiar care încasează miliarde din fotbal

Dincolo de competițiile organizate și de activitatea sportivă, FIFA funcționează ca o organizație cu o putere financiară uriașă. Veniturile sale ajung la nivelul unor companii cunoscute la nivel mondial, iar anii în care se desfășoară Campionatul Mondial aduc cele mai mari încasări. Un exemplu este 2022, când, odată cu organizarea Cupei Mondiale din Qatar, forul internațional a raportat venituri de 5,7 miliarde de dolari și un profit de peste două miliarde de dolari.

Încasările FIFA nu sunt însă constante de la un an la altul. Există diferențe importante între anii în care are loc Mondialul și perioadele dintre două ediții. Explicația ține de modul în care sunt organizate veniturile și cheltuielile. FIFA are costuri permanente pentru desfășurarea competițiilor, susținerea proiectelor de dezvoltare a fotbalului și administrarea organizației, în timp ce o mare parte din bani intră în conturi în anul în care se organizează Cupa Mondială masculină, conform Fanatik.

Reprezentanții forului mondial explică faptul că primii trei ani ai unui ciclu de patru ani se încheie, în mod obișnuit, cu rezultate financiare negative. Acestea sunt acoperite de încasările și profitul obținute în anul turneului final. Din acest motiv, situația financiară a FIFA nu poate fi judecată corect prin analizarea unui singur an. Imaginea reală apare abia atunci când sunt puse cap la cap veniturile și cheltuielile pentru întregul interval dintre două ediții ale Campionatului Mondial.

Cât câștigă șeful FIFA și ce avantaje îi oferă funcția?

Conducerea FIFA vine cu o recompensă financiară impresionantă, pe măsura influenței pe care o are organizația în fotbalul mondial. În 2025, Gianni Infantino a primit o remunerație brută de 4.824.000 de franci elvețieni, conform informațiilor făcute publice chiar de FIFA. Din această sumă, 2,6 milioane de franci au reprezentat salariul de bază, alte 2,2 milioane au venit sub formă de bonus, iar 24.000 de franci au fost acordați ca indemnizație forfetară.

Veniturile sale au crescut față de anul precedent: în 2024, cele trei componente însumau 4.274.000 de franci elvețieni. Aceste cifre nu reprezintă însă întregul pachet de recompense. Președintele beneficiază și de contribuții sociale, pensie, asigurare în caz de accidente, automobil și locuință de serviciu, dar și de sprijin financiar pentru educația copiilor.

Dincolo de câștigurile financiare, funcția îi oferă celui care o ocupă o influență considerabilă asupra fotbalului mondial. Tocmai de aceea, competiția pentru acest post nu se duce doar prin prezentarea unor proiecte, ci și prin negocieri, susținere din partea federațiilor și formarea unor alianțe puternice. Termenul-limită de 18 noiembrie va clarifica cine își asumă candidatura și cine are în spate suficient sprijin pentru a încerca să-l înlocuiască pe Gianni Infantino.

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