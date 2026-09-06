Rapid a plecat cu toate cele trei puncte de la Galați. Victoria giuleștenilor a fost decisă de Pașcanu în ultima clipă

Rapid a plecat cu toate cele trei puncte de la Galați, după ce s-a impus la limită, 1-0, în fața Oțelului, în etapa a 8-a din Superliga.

Alexandru Pașcanu a obținut victoria pentru Rapid Foto: Sportpictures

Meciul dintre Oțelul Galați și Rapid a început cu o întrerupere după doar câteva secunde, provocată de fumigenele aprinse de suporteri în tribune. Prima ocazie a partidei le-a aparținut gazdelor, în minutul 6, când Nuno Pedro a șutat de la distanță, însă Ungureanu a reținut fără probleme.

În minutul 18, Patrick a primit cartonașul galben după un fault comis asupra lui Dobre. Oțelul a continuat să fie periculoasă de la distanță, iar în minutul 32 Nuno Pedro a încercat din nou să-l surprindă pe Ungureanu, dar portarul Rapidului a intervenit salvator.

După pauză, partida a continuat fără goluri. Rapid a avut o șansă importantă în minutul 71, când Dobre a șutat de la distanță, iar Dur-Bozoancă a respins până la Stolijkovic. Atacantul Rapidului a reluat dintr-o poziție foarte bună, dar l-a nimerit pe portar. Oțelul a rămas în inferioritate numerică în minutul 78, când Patrick a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Pașcanu a marcat cu capul pe ultima sută de metri

Când partida se îndrepta spre un rezultat de egalitate, Rapid a dat lovitura în prelungiri. În minutul 90+3, Pașcanu a înscris cu o lovitură de cap după un corner, la ultima fază a meciului, și a adus victoria giuleștenilor.

Rapid se situează, în prezent, pe locul doi în clasamentul intern, cu 15 puncte, în timp ce Oțelul se află pe cea de-a zecea poziție, cu zece puncte.

Pentru giuleșteni urmează duelul cu FC Voluntari, programat pe data de 12 septembrie, de la ora 21.30. Gălățenii vor da piept cu U Cluj, pe data de 14 septembrie, de la ora 18.00.