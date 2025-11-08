Rămas bun, Emeric Ienei! Celebrul antrenor al Stelei a fost înmormântat cu onoruri militare. Zeci de legende prezente la Oradea

Peste 500 de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu lui Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Acesta a fost înmormântat cu onoruri militare, în semn de respect pentru contribuția sa uriașă la fotbalul românesc.

Ceremonia s-a desfășurat la cimitirul Rulikowski din Oradea, după ce sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea, unde s-au ținut slujbele religioase și momentul de reculegere.

Organizarea funeraliilor a fost asigurată de Garnizoana Oradea, întrucât Emeric Ienei deținea gradul de general de brigadă în retragere. A fost un eveniment plin de emoție, la care au participat foști jucători, colegi, suporteri și oameni care l-au admirat de-a lungul anilor.

În jurul orei 14:00, sicriul, acoperit cu drapelul României, a fost adus la Capela Orășenească. Deasupra, a fost așezat un aranjament floral în formă de minge de fotbal, un simbol al pasiunii care i-a definit întreaga viață.

Răzvan Burleanu, prezent la Oradea

La funeraliile lui Emeric Ienei au venit zeci de oameni importanți din fotbalul românesc și din viața publică, toți dornici să-i aducă un ultim omagiu celui care a scris istorie pentru Steaua și pentru România.

Printre cei prezenți s-au numărat Răzvan Burleanu, președintele FRF, dar și nume mari ale fotbalului românesc, Marius Lăcătuș, Miodrag Belodedici, Mihai Stoichiță, Anghel Iordănescu, Tudorel Stoica, Iosif Rotariu și Meme Stoica.

De asemenea, la Oradea a fost prezentă și soția regretatului Helmut Duckadam, portarul erou din finala de la Sevilla.

„Fotbalul românesc a pierdut un om mare!”

Un moment încărcat de emoție a marcat întreaga ceremonie: Alisa Ienei, nepoata antrenorului, a cântat imnul României în fața sicriului bunicului său. În acele clipe, tăcerea și lacrimile celor prezenți au spus mai mult decât orice cuvânt.

„Condoleanța familiei. Am marele regret că s-a dus dintre noi omul care mi-a marcat întreaga carieră sportivă, care m-a adus la Steaua și apoi la echipa națională. Îmi găsesc cuvintele cu greu… fotbalul românesc a pierdut un om mare, așa cum era Emeric Ienei!”, a declarat Iosif Rotariu, conform Fanatik.