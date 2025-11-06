Emeric Ienei, omagiat de UEFA: ”Prima mare performanță pentru un club din estul Europei”

Fotbalul românesc este în doliu. Emeric Ienei, antrenorul care a dus Steaua București pe acoperișul Europei, s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Dispariția sa a lăsat un gol imens în inimile tuturor celor care iubesc fotbalul, iar mesajele de condoleanțe au venit din toate colțurile lumii.

Până și UEFA i-a adus un omagiu special, recunoscând importanța pe care „Nea Imi”, cum îi spuneau apropiații, a avut-o în istoria fotbalului european. Pe site-ul oficial, forul continental a scris:

Emeric Ienei a fost antrenorul care a transformat visul unei națiuni în realitate. Pe 7 mai 1986, la Sevilla, Steaua București învingea Barcelona la penalty-uri și devenea campioana Europei, într-o seară care a rămas pentru totdeauna în istoria sportului românesc.

Emeric Ienei, înmormântare cu onoruri militare

Legendarul tehnician va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14:00, la cimitirul municipal Rulikowski din Oradea. Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare, așa cum se cuvine unui simbol al României.

”Fotbalul românesc îl deplânge pe Emeric Ienei, antrenor câștigător al Cupei Campionilor Europeni, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. În timpul carierei sale de jucător, Ienei a fost un mijlocaș tehnic, care a adunat șase selecții pentru echipa națională a României, reprezentându-și țara la Jocurile Olimpice din 1964 de la Tokyo.

În orice caz, cea mai mare realizare a sa a venit din postura de antrenor al Stelei București, pe care a condus-o spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 – prima pentru un club din estul Europei – învingând-o pe Barcelona la lovituri de departajare după ce scorul a fost 0-0 după timpul regulamentar și prelungiri.

În mai multe mandate la echipă, el a câștigat șase campionate ale României și patru Cupe ale României. În primele sale două mandate pe banca echipei naționale a României, Ienei i-a condus pe tricolori la primul turneu al unei Cupe Mondiale după 20 de ani de absență, devenind primul antrenor ce a depășit faza grupelor alături de România, în 1990, în Italia, ajungând în optimi.

Asumându-și din nou rolul de selecționer în 2000, Ienei a obținut cu România prima victorie a echipei la un turneu final al Campionatului European, 3-2 împotriva Angliei”, se arată pe site-ul oficial UEFA.