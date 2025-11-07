Emeric Ienei va fi înmormântat alături de fosta sa soție. Povestea emoționantă a legendei ce va rămâne veșnic în Oradea

Legendarul antrenor Emeric Ienei va fi înmormântat, sâmbătă, la Cimitirul Rulikowski din Oradea. El își va dormi somnul de veci alături de soția sa, în locul care i-a fost aproape de suflet timp de decenii.

Fostul mare tehnician a încetat din viață pe data de 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Oradea, orașul unde s-a stabilit în 1978 și pe care l-a iubit nespus, îi va păstra mereu amintirea vie.

Ceremonia de înmormântare se va desfășura cu onoruri militare și va reuni foști elevi ai săi, colegi de breaslă, dar și numeroși oameni care l-au respectat și admirat.

Cimitirul Rulikowski, unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Ienei, are o istorie de peste 155 de ani și poartă numele eroului polonez Cazimir Rulikowski, participant la Revoluția de la 1848, înmormântat și el acolo.

Ileana Gyulai Ienei, sportivă importantă a României

Antrenorul care a adus României Cupa Campionilor Europeni, Emeric Ienei, își va găsi odihna veșnică alături de fosta sa soție, Ileana Gyulai Ienei, plecată dintre noi în august 2021.

Ileana Gyulai Ienei a fost una dintre cele mai valoroase floretiste ale României. Alături de echipa națională, a cucerit titlul mondial în 1969 și a obținut două medalii de bronz olimpice, la edițiile din 1968 și 1972.

Emeric Ienei a vorbit, în trecut, despre relația cu fost sportivă. Ileana i-a fost alături la bine și la greu.

„Soţia mea a fost la Sevilla, dar a văzut meciul în camera de hotel din cauza unei superstiţii de-ale mele. Pe la mijlocul anilor ’70 a fost în Ghencea cu fiica noastră, care avea atunci un an sau doi. Am pierdut, fanii au protestat, iar de atunci am evitat s-o mai iau la vreun joc pe viu.

După finală, la vestiare au apărut suporterii veniţi din ţară, cei şapte, opt sute. Cântau, erau fericiţi şi atunci am izbucnit în plâns. Am ajuns la hotel, mi-am revăzut soţia pe hol, ne-am îmbrăţişat şi am plâns a doua oară!”, a spus Emeric Ienei, conform GSP.

Oradea, prima iubire a lui Emeric Ienei

În 2010, Ienei mărturisea că s-a îndrăgostit pe loc de Oradea și că a hotărât că, după retragerea din activitate, orașul bihorean va fi locul în care se va stabili definitiv.

„Oradea înseamnă casa mea, înseamnă prietenii mei. Oradea este oraşul meu, pe care îl salut în fiecare dimineață. Ies, mă duc și-mi cumpăr ziarele de la același chioșc, de ani buni. Apoi trec vizavi, unde se află o cafenea, și stau la un ceai cu prietenii.

Facem politică, vorbim despre fotbal. Apoi, la ora 13.30, mă retrag spre casă. Mi-a intrat în reflex tot acest ritual. Când m-am mutat la Oradea am crezut că îmi va fi greu să mă adaptez, dar nu a fost așa. Uneori, la început, aveam nostalgia Bucureștiului. Dar după numai două zile petrecute în București, mă apuca mereu dorul de Oradea.

A fost dragoste la prima vedere. Orașul mi-a intrat la inimă instantaneu. Îl cunoșteam puţin, pentru că jucasem de câteva ori aici, chiar şi cu echipa națională, într-un amical cu China. M-au atras frumusețea, liniștea, oamenii, chiar dacă sunt destul de dificili! Este un oraș splendid, cu clădiri vechi. Ne vizitează prieteni din Germania și rămân impresionați de clădirile vechi din Oradea!”, relata Ienei în urmă cu 15 ani, pentru Evenimentul Zilei.