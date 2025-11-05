Video Emeric Ienei, omagiat în Ghencea de către suporterii care susțin clubul de fotbal al Armatei. Replica FCSB

Suporterii echipei de fotbal CSA Steaua, din Liga 2, s-au adunat miercuri seară la stadionul din Ghencea pentru a-l omagia pe reputatul antrenor Emeric Ienei, decedat azi, la vârsta de 88 de ani.

Fanii au depus lumânări în fata unui „altar” improvizat, în care predomină afișe cu chipul marelui antrenor.

FCSB, celălalt club care reclamă „moștenirea” lui nea Imi, deși Curteaa Supremă a stabilit că Steaua este cea deține în palmares Cupa Campionilor Europeni, trofeul câștigat de nea Imi pe 7 mai 1986, a cerut astăzi UEFA să permită ținerea unui moment de reculegere la meciul de mâine, de la ora 19:45, Basel - FCSB, din grupele Ligii Europa.

Momentul în care Steaua i-a adus „urecheata” lui nea Imi, la Oradea