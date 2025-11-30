Probleme pentru Moldovan la Oviedo. Locul de titular întârzie, iar naționala îl ignoră. Anunțul care l-ar putea relansa în carieră

Aventura lui Horațiu Moldovan în Spania s-a încheiat înainte de termen. Deși fusese împrumutat de la Atletico Madrid până la finalul sezonului, clubul spaniol a decis deja viitorul portarului român, iar presa iberică transmite vești puțin încurajatoare.

Fără nicio șansă de a-l detrona pe titularul Aaron Escandell, Moldovan va părăsi Real Oviedo după doar jumătate de sezon, scriu jurnaliștii de la AS.

„Ascensiunea spectaculoasă în acest sezon a lui Aaron Escandell are și o victimă colaterală: Horațiu Moldovan. Acesta n-a jucat decât un singur meci pentru Oviedo, în Copa del Rey, și vede cum scad șansele de a se impune în fotbalul spaniol și de a lupta pentru un loc în lotul pentru Mondiale!”, notează presa spaniolă.

Portarul român nu a reușit să impresioneze, deși echipa avea opțiunea de a-l cumpăra definitiv pentru 800.000 de euro, în condițiile în care cota sa pe Transfermarkt este de 2,2 milioane de euro.

Astfel, portarul, care nu a reușit să se impună niciodată la Atletico Madrid, se va întoarce pe Metropolitano. Sâmbătă, chiar el a asistat de pe bancă la victoria lui Atletico Madrid, 2-0, împotriva fostei sale echipe, Real Oviedo.

Nicio șansă în poarta României

Lipsa aparițiilor pe teren la Oviedo a afectat serios și poziția lui Moldovan în lotul echipei naționale. Din cauza faptului că nu a acumulat minute de joc, selecționerul Mircea Lucescu a decis să nu-l ia în clalcul la convocări.

În locul său, postul de portar titular al primei reprezentative a fost preluat de Ionuț Radu, jucătorul lui Celta Vigo, care profită de forma constantă la club pentru a se impune între buturile naționalei.