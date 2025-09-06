search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Spaniolii l-au făcut praf pe Horațiu Moldovan, după România-Canada. Românul, obligat să-și spele păcatele în duelul cu Cipru

Publicat:

Horațiu Moldovan, portarul dintre buturile României, a făcut o gafă de proporții în cadrul partidei amicale cu Canada, duel câștigat categoric de către nord-americani, scor final 0-3.

Horațiu Moldovan va fi titular cu Cipru Foto/Sports Pictures
Horațiu Moldovan va fi titular cu Cipru Foto/Sports Pictures

Moldovan, care nu a fost titularizat nici măcar un minut în poarta celor de la Real Oviedo în acest sezon, a fost deposedat de către Ali Ahmen, într-o secundă de neatenție, după ce a primit mingea pe linia porții.

„O greșeală care a costat-o pe echipa sa!”

Greșeala portarului român a traversat granițele. Spaniolii nu au văzut cu ochi buni gafa lui Moldovanu, în prezent, contestând titularizarea acestuia în poarta celor de la Real Oviedo.

Horațiu Moldovan a sosit în această vară pentru a întări lotul lui Veljko Paunovic la revenirea clubului în La Liga. Până acum, nu a reușit să-l înlăture pe Aaron Escandell din poartă, dar a avut parte de puțin timp de joc în meciul echipei sale naționale, fără prea mult succes.

România a pierdut în fața Canadei cu scorul de 3-0, grație golurilor marcate de Jonathan David, Ahmed și Niko Sigur, dar dincolo de incapacitatea sa de a păstra poarta curată, Moldovan a fost în centrul atenției pentru propria furie cauzată de o greșeală care a costat echipa sa.

O greșeală pentru care părea de neiertat într-un meci menit să-l ajute să câștige teren în ochii lui Veljko Paunovic, care încă nu i-a acordat niciun minut la începutul acestui sezon și care, având în vedere ce am văzut în România, pare că va dura ceva până va ajunge acolo!, au spus jurnaliștii spanioli de la Eldesmarque.

Horațiu Moldovan va fi titular și în Cipru: „Nu va mai greși!”

Majoritatea fanilor echipei naționale de fotbal a României s-ar fi așteptat ca Horațiu Moldovan să piardă titularizarea în următoarea partidă programată pentru România, în luna septembrie.

Tricolorii se vor duela cu Cipru, duel ce va conta pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026, pe data de 9 a acestei luni, de la ora 21.45. Mircea Lucescu a hotărât să nu-l înlocuiască pe Moldovan la următorul joc.

Moldovan trebuie să se remarce după gafa din acest meci. Și golul 3 a plecat de la el. În loc să execute foarte rapid, a așteptat și apoi am pierdut mingea. E un jucător de mare valoare, dă încredere echipei.

Puteam să jucăm cu alt portar, dar cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare, să nu arunce mingea la întâmplare. Echipa a construit destul de bine. E un lucru important. Pentru că, pas cu pas, trebuie să ajungă la a controla meciurile.

Nu e niciun fel de risc. O să mai vorbesc cu el. Să nu credeți că vine un jucător nou și dă imediat randament maxim. Să nu credeți că promovarea altuia acum nu va duce la greșeli. Îmi place și stilul lui Sava, dar nu cred că e momentul să bag un portar pentru că a greșit altul. A doua oară nu va mai greși!, a spus Lucescu, după partida cu Canada.

