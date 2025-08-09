Ionuț Radu și Horațiu Moldovan, lăsați fără drept de joc în Spania, cu o săptămână înaintea reluării campionatului

Cu doar o săptămână înaintea reluării campionatului din Spania, nu mai puțin de 50 de jucători din cei 104 transferați în această vară nu au drept de joc. Printre ei, și cei doi portari români transferați de Oviedo și Celta Vigo, Horațiu Moldovan și Ionuț Radu.

Actele acestora nu au fost înregistrate de cluburile din LaLiga, din cauze birocrație, limite salariale sau alte probleme financiare, astfel că fotbaliștii în cauză ar putea rata startul sezonului. Oviedo are cele mai multe probleme, toți cei 7 jucători transferați în această perioadă de mercato așteptând încă să primească dreptul de joc și să fie înregistrați de federația iberică.

Nu numai nou-promovata se lovește de această situație, încă 5 echipe neavând niciun jucător proaspăt transferat cu actele în regulă: Celta Vigo, Real Sociedad, Elche, Levante și Barcelona!

Procedurile de înregistrare afectate de birocrație

„Plafoanele salariale, procedurile birocratice și alte probleme administrative întârzie oficializarea întăririlor, iar în timp ce unele cluburi au deja loturile practic finalizate, altele se confruntă cu un început de sezon cu multe necunoscute”, scrie ziarul Marca.

De partea cealaltă, alte formații au trecut cu brio de birocrația impusă de federația spaniolă de fotbal: Atletico Madrid, Bilbao, Rayo, Girona și Valencia.