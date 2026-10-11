 Președintele Barcelonei a lansat un atac dur la adresa Realului din Madrid | adevarul.ro
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Președintele Barcelonei a lansat un atac dur la adresa Realului din Madrid

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Președinte la FC Barcelona, ​​Joan Laporta a fost extrem de critic cu rivalii de la Real Madrid. Acesta a declarat că gruparea din capitala Spaniei folosește „cazul Negreira” pentru a distrage atenția de la dominația sportivă a clubului catalan.

Joan Laporta nu este în relații foarte bune cu omologul său de la Real Madrid
Joan Laporta nu este în relații foarte bune cu omologul său de la Real Madrid Foto: EPAImages

Joan Laporta a lansat acest atac la un eveniment organizat la Sitges, în nord-vestul Barcelonei, în onoarea lui Johan Cruyff. Acesta a profitat de prezența ziariștilor pentru a critica dur pe Real Madrid, club care a depus recent documente la UEFA prin care gruparea catalană este implicată în „cazul Negreira”.

Șeful catalanilor a precizat că cei de la Real Madrid „scot la înaintare alte subiecte pentru a distrage atenția. Barça traversează în prezent o epocă de aur: ne bucurăm de fotbal, de un moment minunat din istoria noastră și de recunoaștere internațională. Nouă dintre jucătorii noștri au devenit campioni mondiali; echipa noastră inspiră și dă naștere unor visuri, având în componență jucători de talie mondială pe mai multe posturi. Cei de la Madrid încearcă să minimizeze toate aceste lucruri.

Oficialul susține că gruparea catalană nu a comis nicio neregulă în legătură cu „cazul Negreira” și că Real Madrid încearcă pur și simplu să „discrediteze Barça”: „Se opun tuturor și oricui. Acest lucru spune multe despre un club care își pierde prestigiul, recunoașterea și credibilitatea, atât pe plan național, cât și internațional. Este evident: am participat la congresul ECA (Asociația Cluburilor Europene) și ei nici măcar nu au avut reprezentanți acolo. Adoptă o atitudine extrem de trufașă, autoritară și arogantă.”

Potrivit cotidianului francez „LEquipe”, la începutul acestei luni, Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) a confirmat primirea unor documente din partea clubului Real Madrid în cadrul anchetei privind „cazul Negreira”.

În 15 februarie 2023, o anchetă a postului de radio Cadena SER a dezvăluit că autoritățile judiciare spaniole investigau plăți efectuate de FC Barcelona către José María Enríquez Negreira – fostul vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor (CTA) – în perioada 1994–2018. Un control fiscal efectuat în 2022 la Dasnil 95, o companie deținută de fostul „număr doi” al arbitrajului spaniol, a scos la iveală facturi emise către FC Barcelona a căror justificare părea neclară. Aceste constatări au fost transmise Parchetului din Barcelona, ​​care a deschis ulterior o anchetă aflată încă în desfășurare. Investigația a stabilit că Barça a plătit 7,3 milioane de euro unor companii legate de Negreira și de fiul său, Javier, în perioada 2001–2018, plățile încetând după ce Negreira a părăsit funcția de „număr doi” al CTA.

Acuzată de corupție și trafic de influență, FC Barcelona și-a menținut aceeași linie de apărare de la izbucnirea scandalului. Clubul catalan susține că plățile au vizat servicii de consultanță și rapoarte tehnice legate de arbitraj, invocând drept dovadă 629 de rapoarte întocmite de Negreira, potrivit unei relatări a cotidianului spaniol „AS” din luna iunie. Foștii președinți ai Barcelonei, Sandro Rosell și Josep Maria Bartomeu, sunt, de asemenea, vizați de acuzații, la fel ca foștii oficiali ai clubului Oscar Grau și Albert Soler.

În schimb, foștii președinți Joan Gaspart și Joan Laporta au scăpat de urmărirea penală din cauza prescripției faptelor aferente perioadei 2001–2010. Audiat în calitate de martor în decembrie 2025, Laporta a declarat că clubul „nu a avut nevoie de ajutor extern pentru a obține succesul sportiv”.

Și președintele UEFA a calificat acest caz ca fiind „extrem de grav”

Din perspectivă sportivă – așa cum a semnalat președintele Ligii Spaniole, Javier Tebas, în 2023, când a izbucnit scandalul – termenul de prescripție a expirat, ceea ce înseamnă că Barça nu riscă sancțiuni interne cu caracter retroactiv. Totuși, clubul catalan rămâne pasibil de sancțiuni din partea UEFA, al cărei regulament impune excluderea oricărei echipe implicate în activități menite să „aranjeze sau să influențeze rezultatul unui meci”.

În 2023, președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a calificat acest caz drept „extrem de grav” într-o declarație pentru cotidianul sportiv sloven „Ekipa”. Ulterior, UEFA a deschis o anchetă disciplinară, precizând că așteaptă finalizarea procedurilor judiciare din Spania înainte de a lua o decizie definitivă.

Scandalul a escaladat joi, 1 octombrie. UEFA a confirmat primirea unui volum considerabil de documente din partea clubului Real Madrid – aproximativ 50.000 de pagini, conform publicației „AS” – pe care „inspectorii UEFA pentru etică și disciplină le vor evalua în cadrul analizei aflate în curs de desfășurare”.

Cele două cluburi rivale s-au angajat într-un schimb de declarații tensionat. Potrivit „LEquipe”, Real Madrid a anunțat depunerea unei plângeri oficiale împotriva Barcelonei și a solicitat UEFA să se asigure că ancheta „avansează cu maximă rapiditate”, susținând că a prezentat „dovezi de o gravitate excepțională”. Clubul catalan a replicat precizând că UEFA nu a inițiat „nicio procedură nouă” împotriva sa. „Revine anchetatorilor sarcina de a stabili ce măsuri consideră adecvate în legătură cu aceste documente”, se arăta în comunicat. „Până în prezent, aceștia nu au formulat nicio solicitare nouă către FC Barcelona și nici nu au transmis clubului plângerea depusă de Real Madrid.”

Reprezentanți ai ambelor cluburi au fost convocați la o audiere de conciliere pe 25 noiembrie, etapă preliminară în cadrul unui proces pentru defăimare intentat de clubul catalan împotriva lui Florentino Pérez. În luna mai a anului trecut, în timpul campaniei pentru realegerea sa în funcția de președinte al clubului Real Madrid, acesta a denunțat existența unei „corupții sistemice” în contextul scandalului Negreira, acuzând Barcelona că a „furat” mai multe trofee de la gruparea sa.

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