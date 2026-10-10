Adversara de joia viitoare a Craiovei a fost învinsă clar de Barcelona
FC Barcelona a câștigat cu 3-0 meciul cu Getafe, adversara Universităţii Craiova din Conference League. Confruntarea s-a desfășurat pe Camp Nou și a contat pentru etapa a opta a primei ligi spaniole de fotbal.
Catalanii au obţinut a opta victorie consecutivă în această ediție de campionat prin golurile marcate de Anthony Gordon (min. 2), Gabriel Jesus (min. 30) şi Jules Kounde (min. 73).
În această rundă, Barcelona și-a permis luxul de a-l odihni pe jucătorul desemnat cel mai bun din La Liga în lunile august și septembrie (Raphinha), de a-i lăsa pe bancă pe cel mai bun fundaș al lor (Pau Cubarsi) și pe unul dintre cei mai buni mijlocași (Pedri).
În această confruntare, Getafe a aliniat următoarea formulă de echipă: David Soria - Kiko Femenia (Saba Sazonov, 85), Dakonam Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Romero (Abdelkabir Abqar, 37), Johan Mojica (Davinchi, 65) - Andres Garcia (Sebastian Boselli, 65), Francho, Mario Martin, Ramon Terrats - Ivan Azon (Martín Satriano, 65).
Barcelona este lider în La Liga, cu 24 de puncte, în timp ce Getafe se află pe locul 13, cu 8 puncte.
Universitatea Craiova o va înfrunta pe Getafe, joi, 15 octombrie, în Bănie, în prima etapă a Conference League.