Adversara de joia viitoare a Craiovei a fost învinsă clar de Barcelona

FC Barcelona a câștigat cu 3-0 meciul cu Getafe, adversara Universităţii Craiova din Conference League. Confruntarea s-a desfășurat pe Camp Nou și a contat pentru etapa a opta a primei ligi spaniole de fotbal.

Pedri este contrat de Martin Satriano Foto: EPAImages

Catalanii au obţinut a opta victorie consecutivă în această ediție de campionat prin golurile marcate de Anthony Gordon (min. 2), Gabriel Jesus (min. 30) şi Jules Kounde (min. 73).

În această rundă, Barcelona și-a permis luxul de a-l odihni pe jucătorul desemnat cel mai bun din La Liga în lunile august și septembrie (Raphinha), de a-i lăsa pe bancă pe cel mai bun fundaș al lor (Pau Cubarsi) și pe unul dintre cei mai buni mijlocași (Pedri).

Lamine Yamal controlează balonul în fața lui Mario Martin și Zaid Romero Foto: EPAImages

În această confruntare, Getafe a aliniat următoarea formulă de echipă: David Soria - Kiko Femenia (Saba Sazonov, 85), Dakonam Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Romero (Abdelkabir Abqar, 37), Johan Mojica (Davinchi, 65) - Andres Garcia (Sebastian Boselli, 65), Francho, Mario Martin, Ramon Terrats - Ivan Azon (Martín Satriano, 65).

Barcelona este lider în La Liga, cu 24 de puncte, în timp ce Getafe se află pe locul 13, cu 8 puncte.

Universitatea Craiova o va înfrunta pe Getafe, joi, 15 octombrie, în Bănie, în prima etapă a Conference League.