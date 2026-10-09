 Premierul britanic Andy Burnham, în centrul scandalului Manchester City. Legăturile cu șefii clubului | adevarul.ro
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Premierul britanic Andy Burnham, în centrul scandalului Manchester City. Legăturile cu șefii clubului

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Fost primar al zonei „Greater Manchester”, Andy Burnham a fost văzut frecvent alături de Khaldoon Al Mubarak, președintele „Sky Blues”, în tribunele stadionului Etihad. Gruparea a fost acuzată de încălcări pe scară largă ale regulilor financiare din Premier League.

Presa britanică scrie că dezvoltarea orașului Manchester ar fi legată de patronii lui City
Presa britanică scrie că dezvoltarea orașului Manchester ar fi legată de patronii lui City Foto: EPAImages

Potrivit cotidianului francez „LEquipe”, în calitate de suporter declarat al echipei Everton, Andy Burnham a declarat pentru BBC, la scurt timp după confirmarea vinovăției clubului Manchester City, referitor la proprietarii emiratice ai clubului: „M-ar deranja enorm să-i pierdem. Au fost parteneri esențiali în dezvoltarea unui Manchester modern”. Aceste afirmații, percepute drept o ingerință politică într-un proces juridic, au stârnit un val de indignare în Regatul Unit.

Declarația a fost făcută în contextul în care „The Telegraph” a publicat un articol din care a reieșit că Emiratele Arabe Unite l-ar fi ameninţat pe prim-ministrul britanic Andy Burnham că vor retrage investiţii de miliarde de lire din Regatul Unit, ca urmare a acuzaţiilor de încălcări financiare aduse clubului Manchester City.

Downing Street a fost nevoită să precizeze că nicio echipă nu se află „deasupra regulilor". Potrivit The Telegraph, Khaldoon Al Mubarak, preşedintele clubului Manchester City, s-a întâlnit cu Jonathan Reynolds, secretarul de stat pentru comerţ, cu două săptămâni înainte ca Premier League să facă public verdictul în cazul grupării de fotbal. Mubarak ştia că al său club fusese găsit vinovat la momentul întâlnirii, chiar dacă detaliile nu fuseseră încă făcute publice.

Andy Burnham este un om politic britanic, care ocupă funcția de prim-ministru al Regatului Unit din 20 iulie 2026. Pe 17 iulie 2026 a devenit președinte al Partidului Laburist. Este cunoscut faptul că acesta a ajuns la putere reușind să revitalizeze economia zonei Greater Manchester, în special prin investiții private precum cele ale City Football Club. Grupul care deține clubul din Manchester a cheltuit 300 de milioane de lire sterline (354 de milioane de euro) pentru reamenajarea zonei din jurul stadionului Etihad – un cartier anterior aflat în paragină –, care găzduiește acum o arenă cu 23.500 de locuri (Co-op Live) și un hotel cu 401 camere, alături de numeroase restaurante și un muzeu Manchester City a cărui deschidere este iminentă.

La sfârșitul lunii trecute, Premier League a anunțat că Manchester City a fost găsit vinovat de toate acuzaţiile privind încălcări grave ale reglementărilor financiare din Premier League. Acestea au fost comise în perioada cuprinsă între edițiile 2009/2010 şi 2017/2018 ale diviziei de elită a fotbalului englez. Anunțul a fost făcut de Premier League într-un comunicat. „Decizia principală... detaliază modul în care clubul a încălcat în mod sistematic regulile Premier League timp de aproape un deceniu", a declarat Richard Masters, directorul executiv al Premier League.

Manchester City a anunţat, ulterior, că a depus un apel „detaliat”, în urma publicării unui raport al unei comisii independente care detaliază încălcări pe scară largă ale regulilor financiare de către gigantul din Premier League. „Poziţia fermă a clubului este că, din mai multe motive, avizul conţine erori materiale evidente, atât de drept, cât şi de principiu şi de fapt, şi nu este fiabil.”

Oficialii lui City au susţinut nevinovăţia în decursul acestui caz care datează din 2018.

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