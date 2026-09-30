Echipa Manchester City a fost găsit vinovată și riscă retrogradarea din Premier League

Ceea ce a prezentat presa britanică săptămâna trecută, pe surse, s-a adeverit. Clubul Manchester City a fost găsit vinovat de toate acuzaţiile privind încălcări grave ale reglementărilor financiare din Premier League.

Manchester City a devenit o forță a fotbalului englez în ultimii 15 ani Foto: EPAImages

Acestea au fost comise în perioada cuprinsă între edițiile 2009/2010 şi 2017/2018 ale diviziei de elită a fotbalului englez. Anunțul a fost făcut de Premier League într-un comunicat. „Decizia principală... detaliază modul în care clubul a încălcat în mod sistematic regulile Premier League timp de aproape un deceniu", a declarat Richard Masters, directorul executiv al Premier League.

Ancheta s-a declanșat în urmă cu doi ani

Audierile au început în 16 septembrie 2024 și s-au încheiat aproape trei luni mai târziu, pe 6 decembrie. Cazul a fost analizat de o comisie independentă formată din trei membri, numiți de președintele independent al Comisiei Juridice din Premier League.

În 2020, clubul a primit o suspendare de doi ani din Liga Campionilor din partea UEFA, organismul de conducere al fotbalului european, după ce s-a constatat că a raportat venituri din sponsorizări supraevaluate în perioada 2012-2016. Totuși, gruparea a contestat cu succes decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care a anulat suspendarea.

Richard Masters a spus că „există aspecte ale cazului care urmează să fie stabilite, inclusiv, un aspect important, și anume ce sancţiune trebuie aplicată pentru aceste încălcări". Potrivit publicațiilor britanice, formaţia de Premier League ar putea fi sancționată aspru pentru aceste încălcări ale regulamentului, fiind posibilă retrogradarea şi anularea rezultatelor înregistrate în respectiva perioadă. De asemenea, clubul ar putea pierde trofeele obţinute.

Și alte cluburi engleze au fost sancționate

Este de amintit că altor cluburi de fotbal din Anglia li s-au aplicat sancțiuni sportive pentru încălcarea reglementărilor financiare. Everton a fost penalizată cu un total de opt puncte în timpul campionatului 2023/2024, în urma a două încălcări distincte ale regulilor privind profitabilitatea și sustenabilitatea din Premier League, în timp ce Nottingham Forest a fost penalizată cu patru puncte pentru încălcarea acelorași reguli, în martie 2024.

Newcastle United a evitat la limită posibile sancțiuni după ce a vândut jucători înainte de termenul-limită pentru raportarea financiară din 30 iunie 2024, reușind astfel să se conformeze reglementărilor privind cheltuielile.

În replică, gruparea engleză s-a declarat "nevinovată" şi a anunţat că va contesta concluziile Premier League. Preşedintele Khaldoon Al Mubarak a declarat că rămâne încrezător că va demonstra nevinovăţia clubului, în timp ce directorul executiv Ferran Soriano a spus luni, la Copenhaga, în faţa Comitetului Executiv al European Football Clubs că gruparea sa nu este de acord cu hotărârea pronunţată şi că „va lupta în continuare”.

Într-o scrisoare deschisă, preşedintele Khaldoon Al Mubarak a justificat prudenţa şi discreţia clubului: „Iată ce i-am spus familiei mele: ancheta Premier League este departe de a se fi încheiat, iar încrederea şi hotărârea noastră de a demonstra nevinovăţia clubului sunt la fel de puternice ca la începutul acestei afaceri, a declarat oficialul din Emiratele Arabe Unite. Deşi unii oameni s-au grăbit să tragă propriile concluzii şi există atât de mult zgomot în jurul nostru, nimic nu s-a schimbat. Ne-am confruntat cu provocări împreună înainte şi le-am depăşit. Mulţi încă încearcă să împiedice progresul clubului nostru. Nu le vom oferi această oportunitate”.

Totul s-a declanșat în 2023, când Premier League a lansat 115 acuzaţii împotriva lui Manchester City. Dintre acestea, 80 de infracţiuni financiare s-ar fi produs între 2009 şi 2018, iar 35 de acuzaţii suplimentare vizează lipsă de cooperare a clubului englez în timpul anchetei.

Printre cele mai grave acuzații se numără faptul că, în fiecare sezon cuprins între 2009-2010 și 2017-2018, City nu a furnizat informații financiare corecte care să ofere o 'imagine fidelă și corectă' a veniturilor - inclusiv a celor din sponsorizări - și a costurilor operaționale.