Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Moment istoric în motorsport: prima victorie cu o mașină electrică. Dominic Marcu, rezultat special pe Transalpina după ce i-a murit tatăl

Dominic Marcu, pilotul care a scris istorie în Campionatul Național de Viteză în Coastă, reușind prima victorie „open” cu o mașină electrică, a început sezonul cu o victorie la Categoria 3 pe Transalpina. Rezultatul l-a dedicat memoriei tatălui său, care s-a stins din viață în urmă cu trei săptămâni. 

Instructor de schi pe timpul iernii, Dominic Marcu a devenit unul dintre cei mai activi piloți din România datorită proiectului său cu modelele electrice Tesla de aproape 1.000 de cai putere.

La Transalpina Challenge, Marcu a început noul sezon competițional cu un rezultat solid pe unul dintre cele mai spectaculoase și dificile trasee din România. La finalul etapei desfășurate pe drumul dintre Novaci și Rânca, pilotul a obținut locul 1 la Categoria 3, acolo unde este campion en-titre, și locul 6 în clasamentul general absolut, dintr-un total de 70 de participanți.

Într-un weekend marcat de numeroase incidente pe traseu și întreruperi ale manșelor, Dominic Marcu a avut parte de două steaguri roșii, urmate de restarturi. Această situație a influențat strategia de cursă, în condițiile în care, pentru o mașină electrică de competiție, gestionarea temperaturii și a nivelului bateriei este esențială pentru menținerea performanței optime. Chiar și în aceste condiții, pilotul a reușit să rămână concentrat și să obțină un rezultat foarte bun.

Pentru Dominic Marcu, etapa de la Transalpina a avut o încărcătură aparte, fiind primul concurs disputat fără tatăl său alături, omul care i-a fost un sprijin constant atât în parcursul sportiv, cât și în viața personală. În memoria sa, pe mașina de concurs a fost aplicat un sticker special, simbol al faptului că va continua să fie alături de echipă la fiecare cursă și în fiecare proiect.

A fost cel mai greu concurs de până acum pentru mine. Am încercat să îmi păstrez concentrarea, să rămân prezent în fiecare urcare și să duc mai departe tot ce am construit împreună. Îmi doresc să îl fac mândru. Pentru el, mergem mai departe”, a declarat Dominic Marcu la finalul etapei.

Transalpina este un traseu spectaculos, dar extrem de solicitant. Fiecare viraj cere respect, fiecare secundă contează, iar condițiile din acest weekend au făcut cursa și mai dificilă. Sunt recunoscător echipei și partenerilor care ne sunt alături și care fac posibil acest proiect”, a adăugat Dominic Marcu.

După etapa de pe Drumul Regelui, Dominic Marcu își continuă sezonul la Poiana Brașov, cu obiectivul de a se clasa cât mai sus în ierarhiile generale, alături de unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de motorsport din România.

