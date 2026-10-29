Alexander Zverev a devenit numărul 1 în circuitul ATP

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev (29 de ani) și-a asigurat matematic locul 1 în circuitul mondial după ce s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Viena. Acesta îi succede italianului Jannik Sinner, care este indisponibil până la sfârșitul acestui an.

Alexander Zverev îi urmează lui Boris Becker, marele campion al tenisului german Foto: EPAImages

Alexander Zverev a câștigat fără mari probleme meciul cu Tallon Griekspoor (6-4, 7-5). Germanul va deveni oficial noul lider al circuitului luni, 2 noiembrie, odată cu publicarea noului clasament ATP. Această schimbare de lider se prefigura încă din 6 octombrie, în urma anunțului lui Jannik Sinner că nu mai poate participa la turneele din acest an din cauza unei accidentări.

Germanul va deveni al 30-lea jucător din istorie care va ocupa prima poziție în clasamentul mondial, primul fiind Ilie Năstase. El devine al doilea jucător de tenis german care ajunge în această poziție, călcând pe urmele lui Boris Becker, care a reușit această performanță în 1991. Pe de altă parte, la 29 de ani va fi al doilea cel mai în vârstă jucător care urcă pe primul loc, mai „bătrân” decât el fiind doar de australianul John Newcombe, care avea 30 de ani când a devenit lider mondial, în 1974.

Considerat mult timp drept cel mai bun jucător din istorie care nu a câștigat niciun titlu de mare șlem, Zverev a pus capăt acestui blestem în acest an, prin victoriile obținute la Roland-Garros și US Open. De asemenea, în 2026 a disputat o semifinală la Melbourne și o finală la Wimbledon.

Fost număr 1 mondial la nivel de juniori, Zverev are în palmares 26 de titluri ATP, o medalie olimpică de aur (2021), șapte titluri Masters 1000 și două trofee la Turneul Campionilor (ATP Finals). De asemenea, are 3 titluri ATP la dublu, precum și alte 24 de finale pierdute (18 la simplu și 6 la dublu). El a câștigat din tenis 74,4 milioane de euro.

În iunie 2020, după ce mai mulți jucători care participaseră la Adria Tour au fost testați pozitiv pentru Covid-19, Zverev a anunțat pe Twitter — în urma propriului său rezultat negativ la test — că se va autoizola și va rămâne în carantină. Cu toate acestea, o săptămână mai târziu, el a fost filmat într-un bar din Monaco, lucru care a atras critici.

În 2022, după ce a pierdut un meci de dublu în primul tur al turneului Mexican Open, Zverev a lovit de mai multe ori cu racheta scaunul arbitrului, care era ocupat de Alessandro Germani, adresând totodată insulte. ATP l-a descalificat din turneu, i-a anulat punctele din clasament obținute în cadrul întrecerii, i-a aplicat amenzi în valoare de 40.000 și 25.000 de dolari și l-a suspendat pentru o perioadă de opt săptămâni (sancțiune a cărei executare a fost amânată).

Pe de altă parte, Zverev s-a confruntat cu mai multe acuzații de abuz domestic, formulate de două foste partenere de viață. În 2020, Olga Șarîpova l-a acuzat de abuz fizic și psihologic. O anchetă a ATP în această privință a fost clasată în 2023, din cauza lipsei de dovezi suficiente. Într-un caz separat, care o vizează pe Brenda Patea, procedurile legale inițiate în Germania s-au încheiat în 2024, în urma unei înțelegeri între părți.

Zverev va participa săptămâna viitoare, la turneul de la Nanterre.