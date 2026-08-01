Universitatea Craiova a făcut scor cu Petrolul, Voluntari a obținut primul succes

La trei zile după eșecul cu Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor, Universitatea Craiova a arătat o altă față și a învins-o cu 4-0 (2-0) pe Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a treia a Superligii de fotbal.

Golurile campioanei au fost reușite de Steven Nsimba (min. 1, 18), Ştefan Baiaram (min. 48) şi Simon Elisor (min. 65). Nsimba a reușit cel mai rapid gol al sezonului, după numai 41 de secunde.

Universitatea şi-a creat şi alte ocazii de gol, având şi o bară, prin Monday Etim (min. 89).

De la revenirea Petrolului pe prima scenă în 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de nouă ori. În șase rânduri s-au impus craiovenii, un joc a fost câştigat de prahoveni, iar alte două s-au terminat la egalitate.

În celălalt meci al zilei, FC Voluntari a învins-o cu 1-0 (0-0) pe UTA Arad, pe teren propriu. Marvin Schieb (min. 47) a adus prima victorie a ilfovenilor după promovare, acesta fiind primul lor gol în această ediție a Superligii.

Superliga 2026/2027

Etapa a 3-a

Vineri

FC Argeș - Csikszereda......................1-0

Oțelul Galați - Dinamo.......................1-1

Sâmbătă

Voluntari - UTA.............................1-0

Univ. Craiova - FC Petrolul.................4-0

Duminică

Corvinul - Sepsi...........................18.30

Rapid - CFR Cluj...........................21.30

Luni

„U” Cluj - FC Botoșani.....................18.30

FCSB - Farul...............................21.30

Clasament

1. Craiova 3 2 0 1 9-5 6p

2. FCSB 2 2 0 0 4-0 6p

3. Argeș 3 2 0 1 2-2 6p

4. Oțelul 3 1 2 0 5-4 5p

5. Dinamo 3 1 1 1 6-3 4p

6. Rapid 2 1 2 0 2-1 4p

7. Voluntari 3 1 1 1 3-7 4p

8. CFR 2 1 0 1 6-2 3p

9. Farul 2 1 0 1 3-2 3p

10. Corvinul 2 1 0 1 3-2 3p

11. „U” Cluj 2 1 0 1 2-2 3p

12. Sepsi 2 1 0 1 1-1 3p

13. Petrolul 3 1 0 2 1-5 3p

14. Botoșani 2 0 2 0 3-3 2p

15. UTA 3 0 1 2 2-7 1p

16. Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.