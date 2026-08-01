Universitatea Craiova a făcut scor cu Petrolul, Voluntari a obținut primul succes
La trei zile după eșecul cu Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor, Universitatea Craiova a arătat o altă față și a învins-o cu 4-0 (2-0) pe Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a treia a Superligii de fotbal.
Golurile campioanei au fost reușite de Steven Nsimba (min. 1, 18), Ştefan Baiaram (min. 48) şi Simon Elisor (min. 65). Nsimba a reușit cel mai rapid gol al sezonului, după numai 41 de secunde.
Universitatea şi-a creat şi alte ocazii de gol, având şi o bară, prin Monday Etim (min. 89).
De la revenirea Petrolului pe prima scenă în 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de nouă ori. În șase rânduri s-au impus craiovenii, un joc a fost câştigat de prahoveni, iar alte două s-au terminat la egalitate.
În celălalt meci al zilei, FC Voluntari a învins-o cu 1-0 (0-0) pe UTA Arad, pe teren propriu. Marvin Schieb (min. 47) a adus prima victorie a ilfovenilor după promovare, acesta fiind primul lor gol în această ediție a Superligii.
Superliga 2026/2027
Etapa a 3-a
Vineri
FC Argeș - Csikszereda......................1-0
Oțelul Galați - Dinamo.......................1-1
Sâmbătă
Voluntari - UTA.............................1-0
Univ. Craiova - FC Petrolul.................4-0
Duminică
Corvinul - Sepsi...........................18.30
Rapid - CFR Cluj...........................21.30
Luni
„U” Cluj - FC Botoșani.....................18.30
FCSB - Farul...............................21.30
Clasament
1. Craiova 3 2 0 1 9-5 6p
2. FCSB 2 2 0 0 4-0 6p
3. Argeș 3 2 0 1 2-2 6p
4. Oțelul 3 1 2 0 5-4 5p
5. Dinamo 3 1 1 1 6-3 4p
6. Rapid 2 1 2 0 2-1 4p
7. Voluntari 3 1 1 1 3-7 4p
8. CFR 2 1 0 1 6-2 3p
9. Farul 2 1 0 1 3-2 3p
10. Corvinul 2 1 0 1 3-2 3p
11. „U” Cluj 2 1 0 1 2-2 3p
12. Sepsi 2 1 0 1 1-1 3p
13. Petrolul 3 1 0 2 1-5 3p
14. Botoșani 2 0 2 0 3-3 2p
15. UTA 3 0 1 2 2-7 1p
16. Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0p
# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.
# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.
# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.