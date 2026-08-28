 Petrolul a câștigat pe Cluj Arena, Voluntari și Oțelul au terminat la egalitate | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 29 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Petrolul a câștigat pe Cluj Arena, Voluntari și Oțelul au terminat la egalitate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Nouă goluri s-au marcat în primele două partide ale etapei cu numărul 7 din Superliga. Petrolul Ploiești a dat lovitura impunându-se cu 3-2 pe terenul lui „U” Cluj.

Petrolul a făcut un meci foarte bun la Cluj și a bifat a 4-a victorie din acest campionat
Petrolul a făcut un meci foarte bun la Cluj și a bifat a 4-a victorie din acest campionat Foto: Sportpictures

Prahovenii au început bine partida și au deschis scorul în minutul 3. Leo Teixeira a trimis un şut-centrare care l-a surprins pe Lefter. Portarul clujenilor a respins balonul în bară, de acolo a ricoșat la Bran Flores şi acesta a înscris din careu.

Clujenii au egalat în minutul 11, când Zima, presat de Macalou, a respins cu pieptul o minge. Jovo Lukic a preluat şi a şutat cu efect, de la distanţă, egalând.

În minutul 26, Zima a respins mingea expediată de Nistor. După alte opt minute, ploieştenii au trecut din nou în avantaj prin golul lui Jerdea.

În minutul 36, Macalou a zguduit transversala porţii oaspeţilor cu un şut puternic. Astfel că Petrolul a avut avantaj de un gol la pauză.

La debutul celei de-a doua părți a meciului, în minutul 49, Leo Teixeira a sprintat din propriul careu, a trecut de apărarea gazdelor şi a încercat să-l lobeze pe Lefter, însă portarul clujean a agăţat mingea. Doar că Nlundulu a venitdin spate şi a finalizat.

Lukic a mai marcat odată, cu o lovitură de cap, din careu, în minutul 55, reducând din diferenţă.

În minutul 62 s-a petrecut un moment controversat. Clujenii au cerut penalty la căderea lui Ştefănescu în careu, însă arbitrul a arătat cartonașul galben pentru simulare jucătorului gazdelor.

Până la finalul partidei, clujenii au încercat să egaleze, însă n-au reușit să depășeascî defensiva prahovenilor. Astfel că meciul s-a încheiat cu victoria (3-2) a Petrolului.

FC Voluntari și Oțelul Galați au încheiat la egalitate, 2-2 (2-1), meciul disputat pe Stadionul „Anghel Iordănescu” din localitatea ilfoveană.

Trei goluri au fost înscrise în primul sfert de oră. Gazdele au deschis scorul prin Remus Guțea în minutul 3. Patrick a egalat în minutul 6, iar Guțea a punctat din nou în minutul 14. Oțelul a egalat în minutul 72, când Pedro Nuno a transformat un penalty obținut de Bordun după un fault al lui Haruț.

Confruntarea s-a încheiat la egalitate și în condițiile în care FC Voluntari a lovit de două ori bara prin Chică-Roșă, în minutele 81 și 85, șuturile sale fiind deviate de fiecare dată portarul Dur-Bozoancă.

Meciurile din această seară au fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului internațional Nicolae Ungureanu, care a decedat la 69 de ani.

Superliga

Etapa a 7-a

Vineri

FC Voluntari - Oțelul Galați......2-2

„U” Cluj - Petrolul Ploiești........2-3

Sâmbătă

Csikszereda - CFR Cluj.............16.00

FC Argeș - Sepsi........................18.30

Corvinul - Dinamo....................21.30

Duminică

Farul - FC Botoșani...................16.00

FCSB - UTA Arad.....................21.00

Luni

Rapid - Craiova.........................20.30

Restanță din etapa cu numărul 4, meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.

Clasament

1. Dinamo 6 4 1 1 13-4 13p

2. Petrolul 7 4 0 3 7-19 12p

3. FCSB 6 3 2 1 9-5 11p

4. Rapid 6 3 2 1 7-3 11p

5. Craiova 6 3 1 2 13-8 10p

6. Oțelul 7 2 4 1 9-8 10p

7. Argeș 6 3 1 2 4-4 10p

8. Corvinul 6 2 3 1 7-3 9p

9. Farul 6 2 3 1 10-8 9p

10. U Cluj 6 3 0 3 9-9 9p

11. Sepsi 6 1 4 1 3-3 7p

12. CFR Cluj 5 2 0 3 8-8 6p

13. Botoşani 6 1 3 2 7-8 6p

14. Voluntari 7 1 2 4 7-18 5p

15. UTA 6 0 3 3 3-9 3p

16. Csikszereda 6 0 1 5 2-10 1p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
digi24.ro
image
Acciza la motorină, redusă temporar cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a popularizat cazul bătrânei umilite de polițiști – imagini care au scandalizat pe toată lumea – primarul Sectorului 1, George Tuță, reacționează și anunță cercetarea disciplinară a polițistului. Ce riscă el
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Sfârșit tragic pentru o legendă a fotbalului românesc! A murit după un incendiu cumplit
fanatik.ro
image
Autostrada A8, din România până în Ucraina: Cum va arăta traseul Târgu Mureș – Ungheni – Chișinău – Odesa
libertatea.ro
image
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
digisport.ro
image
Aceeași salopetă, două apariții spectaculoase. Cine a purtat-o mai bine: Yris Palmer sau Marianne Fonseca?
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Un nou domeniu a înlocuit IT-ul în România. Salarii mari la debut, peste media Europei
observatornews.ro
image
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
cancan.ro
image
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
newsweek.ro
image
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
prosport.ro
image
Perioada care se ia în calcul la pensie, dar nu aduce puncte de stabilitate. Regula pe care trebuie să o știe părinții
playtech.ro
image
Câți bani primește, de fapt, Universitatea Craiova pentru transferul lui Anzor Mekvabishvili la Chicago Fire
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Neverosimil! Situație fără precedent, la CFR Cluj
digisport.ro
image
„,Mama și fiul”. Cum comentează Gabriela Cristea diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie pentru anii de facultate și armată. Legea Pensiilor prevede cât valorează
mediaflux.ro
image
INEDIT » Cum se vor deplasa jucătorii lui HEBC Hamburg la meciul din 1 septembrie. Inițial voiau să meargă cu bicicletele
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
„,Mama și fiul”. Cum comentează Gabriela Cristea diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda
click.ro
image
Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare la procesul jafului din Londra: „Mi-au tăiat ceasul de la mână. Am avut hainele pline de sânge”
click.ro
image
De ce a schimbat Cabral resortul în timpul vacanței cu copiii: „De-abia mai apucăm masa de seară”
click.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
batalia png
Ce s-a întâmplat la Manzikert în 1071, înfrângerea de la care a început prăbușirea Imperiului Bizantin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
image
„,Mama și fiul”. Cum comentează Gabriela Cristea diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda

OK! Magazine

image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani