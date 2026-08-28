Petrolul a câștigat pe Cluj Arena, Voluntari și Oțelul au terminat la egalitate

Nouă goluri s-au marcat în primele două partide ale etapei cu numărul 7 din Superliga. Petrolul Ploiești a dat lovitura impunându-se cu 3-2 pe terenul lui „U” Cluj.

Petrolul a făcut un meci foarte bun la Cluj și a bifat a 4-a victorie din acest campionat Foto: Sportpictures

Prahovenii au început bine partida și au deschis scorul în minutul 3. Leo Teixeira a trimis un şut-centrare care l-a surprins pe Lefter. Portarul clujenilor a respins balonul în bară, de acolo a ricoșat la Bran Flores şi acesta a înscris din careu.

Clujenii au egalat în minutul 11, când Zima, presat de Macalou, a respins cu pieptul o minge. Jovo Lukic a preluat şi a şutat cu efect, de la distanţă, egalând.

În minutul 26, Zima a respins mingea expediată de Nistor. După alte opt minute, ploieştenii au trecut din nou în avantaj prin golul lui Jerdea.

În minutul 36, Macalou a zguduit transversala porţii oaspeţilor cu un şut puternic. Astfel că Petrolul a avut avantaj de un gol la pauză.

La debutul celei de-a doua părți a meciului, în minutul 49, Leo Teixeira a sprintat din propriul careu, a trecut de apărarea gazdelor şi a încercat să-l lobeze pe Lefter, însă portarul clujean a agăţat mingea. Doar că Nlundulu a venitdin spate şi a finalizat.

Lukic a mai marcat odată, cu o lovitură de cap, din careu, în minutul 55, reducând din diferenţă.

În minutul 62 s-a petrecut un moment controversat. Clujenii au cerut penalty la căderea lui Ştefănescu în careu, însă arbitrul a arătat cartonașul galben pentru simulare jucătorului gazdelor.

Până la finalul partidei, clujenii au încercat să egaleze, însă n-au reușit să depășeascî defensiva prahovenilor. Astfel că meciul s-a încheiat cu victoria (3-2) a Petrolului.

FC Voluntari și Oțelul Galați au încheiat la egalitate, 2-2 (2-1), meciul disputat pe Stadionul „Anghel Iordănescu” din localitatea ilfoveană.

Trei goluri au fost înscrise în primul sfert de oră. Gazdele au deschis scorul prin Remus Guțea în minutul 3. Patrick a egalat în minutul 6, iar Guțea a punctat din nou în minutul 14. Oțelul a egalat în minutul 72, când Pedro Nuno a transformat un penalty obținut de Bordun după un fault al lui Haruț.

Confruntarea s-a încheiat la egalitate și în condițiile în care FC Voluntari a lovit de două ori bara prin Chică-Roșă, în minutele 81 și 85, șuturile sale fiind deviate de fiecare dată portarul Dur-Bozoancă.

Meciurile din această seară au fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului internațional Nicolae Ungureanu, care a decedat la 69 de ani.

Superliga

Etapa a 7-a

Vineri

FC Voluntari - Oțelul Galați......2-2

„U” Cluj - Petrolul Ploiești........2-3

Sâmbătă

Csikszereda - CFR Cluj.............16.00

FC Argeș - Sepsi........................18.30

Corvinul - Dinamo....................21.30

Duminică

Farul - FC Botoșani...................16.00

FCSB - UTA Arad.....................21.00

Luni

Rapid - Craiova.........................20.30

Restanță din etapa cu numărul 4, meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.

Clasament

1. Dinamo 6 4 1 1 13-4 13p

2. Petrolul 7 4 0 3 7-19 12p

3. FCSB 6 3 2 1 9-5 11p

4. Rapid 6 3 2 1 7-3 11p

5. Craiova 6 3 1 2 13-8 10p

6. Oțelul 7 2 4 1 9-8 10p

7. Argeș 6 3 1 2 4-4 10p

8. Corvinul 6 2 3 1 7-3 9p

9. Farul 6 2 3 1 10-8 9p

10. U Cluj 6 3 0 3 9-9 9p

11. Sepsi 6 1 4 1 3-3 7p

12. CFR Cluj 5 2 0 3 8-8 6p

13. Botoşani 6 1 3 2 7-8 6p

14. Voluntari 7 1 2 4 7-18 5p

15. UTA 6 0 3 3 3-9 3p

16. Csikszereda 6 0 1 5 2-10 1p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.