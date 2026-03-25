Petrolul Ploiești l-a dat afară pe antrenorul care n-a câștigat nimic în 20 de ani de carieră. Prahovenii tremură în subsolul Superligii

Eugen Neagoe (58 de ani), vărul lui Victor Pițurcă (69 de ani), a fost pus pe liber de Petrolul Ploiești. Gruparea „găzarilor a anunțat despărțirea într-un comunicat postat pe contul oficial de Facebook.

Cu 16 puncte, Petrolul ocupă locul 14, de baraj. A început play-out-ul cu două eșecuri, 0-2 cu Farul Constanța și 0-1 cu Metaloglobus.

Un turc l-ar putea înlocui pe „Geană”, un tehnician care n-are niciun trofeu în palmares, deși antrenează din 2006. Este vorba despre Mehmet Topal (40 de ani), care a mai lucrat la Petrolul.

Comunicatul Petrolului:

FC Petrolul Ploiești și antrenorul principal Eugen Neagoe (58 ani) au ajuns, astăzi, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale, decizia celor două părți survenind în contextul problemelor de natură familială cu care tehnicianul se confruntă in această perioadă. Eugen Neagoe se afla pe banca echipei noastre de la finalul lunii septembrie 2025, conducându-i pe „lupi” în 25 de partide oficiale (22 în Superliga, 3 în Cupa României). Clubul nostru va reveni, în perioada următoare, cu precizări legate de componența viitorului staff tehnic.