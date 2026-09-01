Patru Grand Slam-uri, patru apariții uluitoare. Cum a transformat Naomi Osaka tenisul în podium de modă

Naomi Osaka nu mai intră pur și simplu pe teren la turneele de Grand Slam. În 2026, japoneza a transformat momentul apariției din tunel într-un spectacol în sine și a atras toate privirile la fiecare dintre cele patru turnee majore ale anului.

Cele patru ținute purtate de Naomi Osaka la Grand Slam-urile anului 2026 Foto: Profimedia

După meduza de la Australian Open, apariția couture de la Roland Garros și ținuta inspirată de tradiția japoneză de la Wimbledon, la US Open a venit cu o combinație neașteptată de streetwear, ziare și tul alb, inspirată de legenda NBA Allen Iverson.

Naomi Osaka a șocat din nou la US Open. Ținuta inspirată de Allen Iverson

Naomi Osaka a continuat la US Open seria aparițiilor spectaculoase de la turneele de Grand Slam din 2026. Japoneza a intrat pe Arthur Ashe Stadium pentru meciul cu Anastasia Zakharova într-o creație specială Who Decides War, stilizată de celebrul Law Roach, care combina streetwear-ul cu moda de podium.

Partea superioară semăna cu un hanorac gri, acoperit cu titluri, imagini și fragmente din presă legate de cariera ei, în timp ce partea de jos era formată dintr-o fustă amplă din tul alb, cu trenă. „US Open a fost întotdeauna pentru mine un fel de întoarcere acasă”, a explicat Osaka pentru Vogue. Cum echipamentul Nike al acestei ediții are o temă inspirată de baschet, japoneza a ales să construiască întreaga apariție în jurul lui Allen Iverson, fostul star al NBA care a influențat profund moda și cultura sportului american.

După ce și-a scos ținuta de intrare, Osaka a rămas într-un echipament negru, cu părul împletit în cornrows și bentiță, imagine care amintea deliberat de Iverson în anii săi de glorie la Philadelphia 76ers. „Pentru mine, el este un deschizător de drumuri”, a spus Osaka. Ea l-a descris drept un sportiv care „a reușit să unească autentic cultura, sportul și moda”.

Naomi Osaka i-a adus un omagiu lui Allen Iverson Foto: 2026 Getty Images / Julian Finney

Când Nike i-a prezentat tema baschetului pentru US Open, reacția ei a fost simplă: „OK, vreți baschet? Vă dau baschet”. Designerii Téla D'Amore și Ev Bravado au dezvăluit pentru Vogue că au primit drept referință două fotografii ale lui Iverson și au avut aproximativ 30 de ore pentru a dezvolta conceptul. Ideea fragmentelor de ziare imprimate pe ținută a apărut chiar mai târziu, la sugestia lui Law Roach.

Omagiul a ajuns și la Iverson, care a reacționat pe Instagram, spunând că este o mare onoare și că este, la rândul lui, fanul jucătoarei: „Abia aștept să te cunosc”.

Osaka și-a completat apariția cu o victorie, 7-6 (6), 7-6 (3) cu Anastasia Zakharova. Iar la final a anunțat că garderoba ei de la New York nu s-a epuizat: „Vreau să joc bine și vreau să vă arăt mai multe ținute”.

Australian Open: meduza inspirată de fiica ei

La Australian Open, Osaka a apărut într-o creație Robert Wun și Nike inspirată de o meduză pe care o văzuse într-o carte citită fiicei sale, Shai. Pălăria albă cu boruri largi, voalul, umbrela și pantalonii plisați au amplificat efectul teatral. Fluturii de pe pălărie și umbrelă trimiteau la celebrul moment din 2021, când un fluture i s-a așezat pe față în timpul unui meci.

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Naomi Osaka și ținuta „meduză” de la Australian Open Foto: 2026 Getty Images

Roland Garros: de la negru la auriu

La Roland Garros, Osaka a mizat pe contrast. A intrat pe teren într-o ținută neagră creată de couturierul elvețian Kevin Germanier, realizată prin deconstrucția unor echipamente mai vechi, cu corset cu mărgele și fustă lungă semi-transparentă. Apoi a dezvăluit echipamentul Nike maro-auriu, cu volane și paiete. Germanier a spus pentru Vogue că a vrut o apariție „romantică, dar puternică”.

Ținuta japonezei Naomi Osaka la Roland Garros 2026 Foto: Getty Images

Wimbledon: ceremonia japoneză, în alb

La Wimbledon, unde albul este obligatoriu, Osaka a transformat restricția într-un avantaj. Designerul japonez Hana Yagi a creat o piesă inspirată de shiromuku, kimono și rochii ceremoniale, cu cocori și flori de cireș brodate și o fundă lungă în spate. Straturile detașabile dispăreau înaintea jocului, dezvăluind echipamentul Nike inspirat de kirigami, arta japoneză a decupării hârtiei.

La Wimbledon, Naomi Osaka s-a și încălzit în originala ținută Foto: Yomiuri / Kentaro Tominaga

Pentru Osaka, toate aceste apariții au însă o logică mult mai profundă decât simpla dorință de a atrage atenția. La Roland Garros, ea explica faptul că, fiind o persoană care nu vorbește foarte mult, moda îi permite să se exprime prin culori, materiale și modele.

Japoneza a povestit că a crescut admirând marile apariții vestimentare ale surorilor Serena și Venus Williams și că poate identifica și acum anul unui turneu doar privind anumite ținute purtate de cele două americance. Tot Osaka a explicat că intrările la turneele de Grand Slam sunt printre puținele momente în care simte că poate fi, pentru câteva clipe, un entertainer. Apoi hainele spectaculoase dispar, începe încălzirea și rămâne tenisul.