 Patru Grand Slam-uri, patru apariții uluitoare. Cum a transformat Naomi Osaka tenisul în podium de modă | adevarul.ro
search
Marți, 1 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Patru Grand Slam-uri, patru apariții uluitoare. Cum a transformat Naomi Osaka tenisul în podium de modă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Naomi Osaka nu mai intră pur și simplu pe teren la turneele de Grand Slam. În 2026, japoneza a transformat momentul apariției din tunel într-un spectacol în sine și a atras toate privirile la fiecare dintre cele patru turnee majore ale anului.

Cele patru ținute purtate de Naomi Osaka la Grand Slam-urile anului 2026
Cele patru ținute purtate de Naomi Osaka la Grand Slam-urile anului 2026 Foto: Profimedia

După meduza de la Australian Open, apariția couture de la Roland Garros și ținuta inspirată de tradiția japoneză de la Wimbledon, la US Open a venit cu o combinație neașteptată de streetwear, ziare și tul alb, inspirată de legenda NBA Allen Iverson.

Naomi Osaka a șocat din nou la US Open. Ținuta inspirată de Allen Iverson

Naomi Osaka a continuat la US Open seria aparițiilor spectaculoase de la turneele de Grand Slam din 2026. Japoneza a intrat pe Arthur Ashe Stadium pentru meciul cu Anastasia Zakharova într-o creație specială Who Decides War, stilizată de celebrul Law Roach, care combina streetwear-ul cu moda de podium.

Partea superioară semăna cu un hanorac gri, acoperit cu titluri, imagini și fragmente din presă legate de cariera ei, în timp ce partea de jos era formată dintr-o fustă amplă din tul alb, cu trenă. „US Open a fost întotdeauna pentru mine un fel de întoarcere acasă”, a explicat Osaka pentru Vogue. Cum echipamentul Nike al acestei ediții are o temă inspirată de baschet, japoneza a ales să construiască întreaga apariție în jurul lui Allen Iverson, fostul star al NBA care a influențat profund moda și cultura sportului american.

După ce și-a scos ținuta de intrare, Osaka a rămas într-un echipament negru, cu părul împletit în cornrows și bentiță, imagine care amintea deliberat de Iverson în anii săi de glorie la Philadelphia 76ers. „Pentru mine, el este un deschizător de drumuri”, a spus Osaka. Ea l-a descris drept un sportiv care „a reușit să unească autentic cultura, sportul și moda”.

Naomi Osaka i-a adus un omagiu lui Allen Iverson
Naomi Osaka i-a adus un omagiu lui Allen Iverson Foto: 2026 Getty Images / Julian Finney

Când Nike i-a prezentat tema baschetului pentru US Open, reacția ei a fost simplă: „OK, vreți baschet? Vă dau baschet”. Designerii Téla D'Amore și Ev Bravado au dezvăluit pentru Vogue că au primit drept referință două fotografii ale lui Iverson și au avut aproximativ 30 de ore pentru a dezvolta conceptul. Ideea fragmentelor de ziare imprimate pe ținută a apărut chiar mai târziu, la sugestia lui Law Roach.

Omagiul a ajuns și la Iverson, care a reacționat pe Instagram, spunând că este o mare onoare și că este, la rândul lui, fanul jucătoarei: „Abia aștept să te cunosc”.

Osaka și-a completat apariția cu o victorie, 7-6 (6), 7-6 (3) cu Anastasia Zakharova. Iar la final a anunțat că garderoba ei de la New York nu s-a epuizat: „Vreau să joc bine și vreau să vă arăt mai multe ținute”.

Australian Open: meduza inspirată de fiica ei

La Australian Open, Osaka a apărut într-o creație Robert Wun și Nike inspirată de o meduză pe care o văzuse într-o carte citită fiicei sale, Shai. Pălăria albă cu boruri largi, voalul, umbrela și pantalonii plisați au amplificat efectul teatral. Fluturii de pe pălărie și umbrelă trimiteau la celebrul moment din 2021, când un fluture i s-a așezat pe față în timpul unui meci.

Naomi Osaka, bulversată: Şi-a dat antrenorul afară după şase luni! Cum şi-a anunţat decizia pe Twitter
Naomi Osaka și ținuta „meduză” de la Australian Open
Naomi Osaka și ținuta „meduză” de la Australian Open Foto: 2026 Getty Images

Roland Garros: de la negru la auriu

La Roland Garros, Osaka a mizat pe contrast. A intrat pe teren într-o ținută neagră creată de couturierul elvețian Kevin Germanier, realizată prin deconstrucția unor echipamente mai vechi, cu corset cu mărgele și fustă lungă semi-transparentă. Apoi a dezvăluit echipamentul Nike maro-auriu, cu volane și paiete. Germanier a spus pentru Vogue că a vrut o apariție „romantică, dar puternică”.

Ținuta japonezei Naomi Osaka la Roland Garros 2026
Ținuta japonezei Naomi Osaka la Roland Garros 2026 Foto: Getty Images

Wimbledon: ceremonia japoneză, în alb

La Wimbledon, unde albul este obligatoriu, Osaka a transformat restricția într-un avantaj. Designerul japonez Hana Yagi a creat o piesă inspirată de shiromuku, kimono și rochii ceremoniale, cu cocori și flori de cireș brodate și o fundă lungă în spate. Straturile detașabile dispăreau înaintea jocului, dezvăluind echipamentul Nike inspirat de kirigami, arta japoneză a decupării hârtiei.

La Wimbledon, Naomi Osaka s-a și încălzit în originala ținută
La Wimbledon, Naomi Osaka s-a și încălzit în originala ținută Foto: Yomiuri / Kentaro Tominaga

Pentru Osaka, toate aceste apariții au însă o logică mult mai profundă decât simpla dorință de a atrage atenția. La Roland Garros, ea explica faptul că, fiind o persoană care nu vorbește foarte mult, moda îi permite să se exprime prin culori, materiale și modele.

Japoneza a povestit că a crescut admirând marile apariții vestimentare ale surorilor Serena și Venus Williams și că poate identifica și acum anul unui turneu doar privind anumite ținute purtate de cele două americance. Tot Osaka a explicat că intrările la turneele de Grand Slam sunt printre puținele momente în care simte că poate fi, pentru câteva clipe, un entertainer. Apoi hainele spectaculoase dispar, începe încălzirea și rămâne tenisul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin Româ
digi24.ro
image
Facultățile spre care au început să se îndrepte tinerii. O specializare populară a început să fie evitată
stirileprotv.ro
image
Fiica Brigittei Macron, pe urmele mamei. Tiphaine Auziere, în vârstă de 42 de ani, s-a îndrăgostit de un tânăr care are jumătate din vârsta ei
gandul.ro
image
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
mediafax.ro
image
Cine sunt „Bau-bau luminița” și „Gafița” de la FCSB? Porecle tari pentru vestiarul de la Berceni
fanatik.ro
image
11 furnizori înregistrați și ZERO activi în noua platformă „eSănătatea Mea”. Dr. Raluca Zoițanu: „I-au dat drumul netestată, arată ca o variantă demo!”
libertatea.ro
image
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
digisport.ro
image
Mănânci asta înainte de culcare? Un specialist explică ce alimente pot îmbunătăți somnul
click.ro
image
Orașul spre care nu există niciun drum. Soarele nu răsare 45 de zile, iar străinii au nevoie de autorizație specială ca să-l vadă
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
"Avem şi noroc". Doi turişti au găsit cea mai ieftină cazare pe litoralul românesc în 2026
observatornews.ro
image
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță mai multe beneficii pentru pensionari. Economisești timp și bani!
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă rămâi fără benzină pe autostradă. Poți merge pe jos până la benzinărie și ce amendă riști?
playtech.ro
image
Oferta „de refuzat” pe care Dinamo a primit-o din MLS pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Adio! Lovitură de proporții pentru Dennis Man
digisport.ro
image
„Mami” sau „mama”? Cum își strigă românii părinții după ce devin adulți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gata! Nicuşor Dan a semnat decretul, eliberarea din funcţie se face IMEDIAT!
romaniatv.net
image
Averea lăsată de Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie, după moarte. Răsturnare de situație privind persoana care moșteni totul
mediaflux.ro
image
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”
click.ro
image
„Nu bei suficientă țuică. Altfel ai dormi dus.” Mitul vieții liniștite la țară, demontat de români
click.ro
image
Mâncarea tradițională preferată a unui american venit în vizită în România. „Totul s-a schimbat”
click.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Harry și Meghan în 2021, GettyImages 1342104290 jpg
Abia s-au întors în Regat și deja nu le mai place! Meghan și Harry caută acum ceva care să se potrivească mai bine cu pretențiile lor
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul tranșant transmis părinților de o profesoară înainte de începerea școlii: „Înjurați-ne în absența copiilor!”
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani