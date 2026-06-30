Video Naomi Osaka a atras toate privirile la Wimbledon. Apariție spectaculoasă într-un kimono inspirat din „Kill Bill”

Naomi Osaka a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente de la începutul turneului Wimbledon Championships, după ce a intrat pe teren pentru meciul din primul tur împotriva Elsa Jacquemot purtând un kimono alb spectaculos, inspirat de personajul interpretat de Lucy Liu în filmul „Kill Bill”.

Deși regulamentul strict de la Wimbledon impune echipament complet alb, sportiva japoneză a găsit o modalitate de a respecta regulile fără să renunțe la stilul care a consacrat-o. Ținuta a fost creată special de designerul japonez Hana Yagi și a inclus motive inspirate din cultura niponă, precum cocori și flori de cireș brodate, mâneci ample, un brâu obi și o fundă lungă din tul. Designul a fost influențat și de kirigami, arta japoneză a decupării hârtiei, notează Daily Mail.

După victoria cu 6-1, 7-5 în fața franțuzoaicei Elsa Jacquemot, Osaka a explicat că și-a dorit ca apariția să reflecte atât tradiția turneului, cât și propriile rădăcini.

„Când mă gândesc la Wimbledon, mă gândesc la echipamentul complet alb și la tradiția acestui turneu. Apoi mă gândesc la cultura mea japoneză și haitiană. Pentru mine, cea mai reprezentativă siluetă a culturii japoneze este kimono-ul”, a declarat jucătoarea.

Sportiva a mărturisit că s-a inspirat și din unul dintre filmele sale preferate.

„Îmi place foarte mult «Kill Bill». Mi-am amintit cât de mult mi-a plăcut personajul interpretat de Lucy Liu, care poartă un kimono alb. Am vrut să fac propria mea interpretare, păstrând în același timp respectul pentru cultura japoneză”, a spus Osaka.

Ținuta a fost completată cu un accesoriu tradițional pentru păr, de tip kanzashi, purtat în trecut de gheișe, precum și cu bijuterii din perle ale celebrului brand japonez Mikimoto.

Designerul Hana Yagi a explicat pentru revista Vogue că piesa vestimentară a fost realizată din kimono-uri și veșminte de nuntă tradiționale japoneze reutilizate, create inițial pentru momente importante din viața oamenilor.

După ce a salutat-o pe adversara sa la fileu, Osaka și-a îndepărtat kimono-ul, alcătuit din mai multe straturi detașabile, dezvăluind echipamentul alb Nike în care a disputat partida.

Jucătoarea a povestit că reacția publicului a fost exact cea pe care și-o imagina.

„A fost amuzant. Simțeam cum oamenii își întorceau capul după mine și am auzit mai multe persoane spunând că este un kimono foarte frumos”, a afirmat ea.

Osaka a dezvăluit că pregătește și alte apariții spectaculoase pentru rundele următoare ale turneului.

„Îmi place să schimb lucrurile de la un meci la altul. Am pregătit și alte ținute pentru Wimbledon”, a spus sportiva.

În ultimele luni, Naomi Osaka a atras atenția și la French Open, unde a purtat mai multe ținute extravagante, inclusiv o rochie aurie inspirată de Turnul Eiffel, stârnind atât aprecieri, cât și critici din partea unor adversare.