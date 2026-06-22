Opt stadioane din SUA se află în Top 10 mondial după numărul de locuri

Majoritatea stadioanelor din SUA care găzduiesc meciuri la Campionatul Mondial de fotbal dispun de acoperiș retractabil și panouri LED uriașe, fiind printre cele mai mari din lume.

Spre deosebire de România, țară unde se construiesc stadioane fără pistă de atletism și pe care nu se pot disputa meciuri de rugby, SUA a fost și rămâne mult mai atentă în privința infrastructurii din sport.

Deloc întâmplător, în urmă cu mai bine de 60 de ani, la Houston a fost inaugurat NRG Astrodome (s-a mai numit Reliant Astrodome, Houston Astrodome, The Astrodome, Harris County Domed Stadium), primul stadion acoperit din lume. Situat în Reliant Park, lângă Reliant Stadium, arena inaugurată în 2002, acesta a găzduit meciuri de fotbal american, baseball, dar și întreceri de rodeo și concerte. La început, „Astrodomul” a avut un acoperiș transparent, însă razele soarelui îi deranja pe sportivi. Așa că s-a înlocuit cu unul opac. A apărut problema gazonului natural, care nu mai avea suficientă lumină. Motiv pentru care a fost așezat unul artificial. O altă premieră mondială pentru anii 60. Supranumită „A opta minune a lumii”, arena inaugurată în 1965 a avut o capacitate care varia între 54.816 (baseball) și 70.000 de locuri (concerte). În 2009, accesul publicului acolo a fost interzis, nemaifiind folosită astăzi pentru evenimente sportive.

8 stadioane între primele 10 din lume!

Stadionul din Houston a fost urmat de multe altele. Și mă refer, desigur, la cele din SUA. Iar dacă iau în calcul numai capacitatea arenelor, atunci aflăm că într-un Top 50 al celor mai mari din întreaga lume avem 23 numai în această țară! Iar dacă le luăm doar pe primele zece observăm că după stadionul Narendra Modi din Ahmedabad (India / 132.000 locuri) și Premier-Mai din Phenian (RPD Coreeană / 114 locuri) urmează 8 aflate în SUA: 3. Michigan Stadium (Ann Arbor / SUA) – 107.601 locuri, Beaver Stadium (State College / SUA) – 106.572 locuri, Ohio Stadium (Columbus / SUA) – 102.780 locuri, Kyle Field (College Station / SUA) – 102.733 locuri, Tiger Stadium (Baton Rouge / SUA) – 102.321 locuri, Neyland Stadium (Knoxville / SUA) – 101.915 locuri, Darrell K Royal-Texas (Austin / SUA) – 100.119 locuri și Bryant-Denny Stadium (Tuscaloosa / SUA) – 100.077 locuri. Ca un aspect inedit, șapte dintre aceste arene au fost ridicate în anii 20, în secolul trecut, fiind modernizate ulterior. Iar niciuna dintre ele nu găzduiește meciuri la ediția din acest an a Campionatului Mondial de fotbal. Ceea ce arată încă o dată ce infrastructură există în sportul din SUA.

Numai stadionul „Azteca” le depășește

Dintre cele 16 orașe unde se joacă meciuri 11 sunt în SUA, trei în Mexic și două în Canada. Și fără cele opt mari stadioane amintite mai înainte, tot pe pământ american se află cele mai importante. Și mă refer la numărul de locuri. Iată cum se prezintă o ierarhie din acest punct de vedere: New York / New Jersey – 82.500, Dallas – 80.000, Kansas City – 76.416, Atlanta – 71.000, Houston - 72.220, San Francisco – 68.500, Los Angeles – 70.240, Philadelphia – 69.796, Seatle – 69.000, Boston – 69.000, Miami – 64.767. Cu mențiunea că numărul de locuri este variabil, motiv pentru care diferă de la o sursă la alta (unele locuri nu sunt ocupate din motive de securitate). Dintre celelalte stadioane din Mexic și Canada, numai Azteca, cu 87.523 locuri, le depășește pe cele din SUA.

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Ecrane uriașe și acoperiș retractabil

Cu toate că multe dintre stadioanele din SUA care găzduiesc meciuri au fost construite în urmă cu ceva decenii, toate oferă condiții dintre cele mai bune atât în plan sportiv (teren de joc, gazon), cât și în privința facilităților oferite. Arena din San Francisco, de pildă, este socotită drept una „inteligentă”. Acolo au fost instalate panouri solare, consumul de energie electrică fiind optimizat. De altfel, tot mai multe stadioane din SUA se concentrează pe protejarea mediului (acoperișuri solare, colectarea apei de ploaie, materiale reciclate). Acest aspect se aliniază și cu obiectivele de sustenabilitate ale Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA).

Spectatorii prezenți la meciuri beneficiază de un volum foarte mare de conexiuni simultane susținute de rețele Wi-Fi și 5G de înaltă densitate. Acest lucru facilitează consumul de conținut live, partajarea pe rețelele sociale și colectarea de date. De altfel, pe toate arenele de la CM de fotbal 2026 au fost instalate ecrane digitale de mari dimensiuni, pe care sunt afișate atât informații despre partidele care se joacă (componența loturilor, de pildă), cât și anunțuri publicitare. Renumit este eranul LED oval suspendat de pe stadionul din Los Angeles, cu rotire la 360 de grade. Tot acolo, există și un acoperiș transparent. Cum există unele retractabile pe stadioanele din Dallas, Houston și Atlanta, ultimul fiind în formă de „ochi”. Această facilitate face ca evenimentele meteorologice să nu influențeze desfășurarea evenimentelor sportive și culturale, reducând întreruperea meciurilor și sporind confortul spectatorilor.

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Arrowhead Stadium din Kansas City este socotit drept „cel mai zgomotos din lume”, fiind inclus din acest punct de vedere în Cartea Recordurilor. Inaugurat în 1972, acesta este cel de-al 25-lea ca mărime din SUA. Tot din punct de vedere al zgomotului generat de spectatori, la meciurile de fotbal american, este cunoscut și stadionul din Seatle. Și trebuie spus că spectatorii se bucură de o atenție deosebită pe toate arenele sportive din SUA. La Boston, de pidă, stadionul dispune de un complex adiacent (centru comercial, restaurante, muzeu) care îl transformă într-o destinație preferată de turiști.