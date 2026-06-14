O furtună a stârnit panică în regiunea în care se află echipa de fotbal a Angliei

Participarea la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal nu este tocmai lipsită de probleme pentru echipa Angliei. După ce i-a fost furat echipamentul, formația din Insulă a primit și o alertă de vreme rea.

Mai întâi, un schimb de focuri în zonă a alertat serviciile de securitate americane. Apoi, un cutremur a fost resimțit în regiunea în care se află. Și de parcă n-ar fi fost de ajuns, englezii au rămas și fără o parte din echipament, inclusiv ghetele jucătorilor, acestea fiind sustrase dintr-un camion care le transporta către baza de cantonament a Angliei din Kansas City.

Iată că a apărut o altă problemă. Și anume una care ține de vreme. Ieri, puţin după ora locală 20.00, britanicii au primit o avertizare din partea autorităţilor americane prin care li se cerea să se adăpostească din cauza riscului unor furtuni violente.

Potrivit News.ro, situaţia s-a agravat după circa 30 de minute, când a fost emisă o nouă alertă de tornadă în zona în care se află echipa Angliei şi centrul său de antrenament.

În cele din urmă, hotelul echipei din Regatul Unit și baza Swope Soccer Village nu au fost afectate de furtună. În schimb, au fost semnalate numeroase întreruperi de curent în zonă.

Cum vremea s-a ameliorat, jucătorii lui Thomas Tuchel pot acum să se pregătească în mod normal pentru meciul de marţi, 16 iunie, împotriva Croaţiei.