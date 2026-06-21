Portarii au ieșit la rampă, Belgia a scos un egal chinuit cu Iran, iar lupta pentru calificare s-a complicat teribil în Grupa G

O nouă surpriză s-a produs la Campionatul Mondial de fotbal din Canada, Mexic și SUA. Mare favorită, echipa Belgiei a terminat la egalitate, 0-0, cu Iranul, în grupa G. Cele două formații au câte două puncte fiecare.

Belgienii au dominat prima parte a meciului de la Los Angeles, dovadă fiind și posesia de 77%, precum și cele 17 şuturi expediate spre poarta asiaticilor. Cu toate acestea, „Diavolii roșii” n-au avut mari ocazii de gol.

Mai întâi (minutul 7), De Bruyne a şutat pe lângă poartă. Iar Tielemans l-a imitat în minutul 22. Spre dezamăgirea suporterilor din tribune.

Iranienii, în schimb, au reușit să înscrie la o lovitură liberă inteligent executată, în minutul 24, prin Taremi, însă golul n-a fost validat din cauza ofsaidului în care s-a aflat marcatorul. De asemenea, Salemaekers a trimis pe lângă poartă, în minutul 51, pentru ca portarul begian Courtois să respingă în corner balonul trimis de Taremi, în minutul 53.

Portarul iranian Beiranvand și-a salvat echipa în câteva rânduri

O evoluție remarcabilă a avut și goalkeeperul iranian Beiranvand. Acesta a intervenit salvator la şutul lui De Cuyper, în minutul 59.

Belgienii au rămas în zece oameni în minutul 66, când fundaşul de 23 de ani Ngoy l-a faultat pe Taremi din postura de ultim apărător, fiind eliminat prompt de arbitru.

În minutul 81, De Bruyne a pierdut o minge în propria jumătate de teren, Ezatolahi a preluat balonul și a șutat din afara careului de 16 metri, dar Courtois a apărat în doi timpi.

Portarul Beinravand a mai intervenit excelent în minutul 86, la şutul din careu al lui De Cuyper. Apoi Lukebakio a trimis pe lângă vinclu (min. 90+5), iar partida Belgia – Iran s-a încheiat 0-0, acesta fiind cel de-al treilea egal consemnat în tot atâtea meciuri disputate în Grupa G.

Courtois a disputat meciul cu numărul 17 la CM de fotbal

În acest meci, Thibaut Courtois a egalat recordul de prezențe la Cupa Mondială pentru un belgian (17), deținut de Enzo Scifo. De partea cealaltă, Alireza Jahanbakhsh a jucat meciul cu numărul 100 pentru echipa Iranului.

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În ultimele lor meciuri din grupă, sâmbătă, 27 iunie, la ora 7.00, Belgia va înfrunta pe Noua Zeelandă, iar Iranul va primi replica Egiptului.

Belgia - Iran 0-0

LOS ANGELES (21 iunie 2026) * Stadion: Los Angeles * Arbitru: Dario Herrera (Argentina) * Arbitri asistenți: Cristian Navarro, Gabriel Chade (toți din Argentina) * Arbitrul nr. 4: Yusuke Araki (Japonia) * Arbitrul asistent de rezervă: Jun Mihara (Japonia) * Arbitrul video: Hernan Mastrangelo (Argentina) * Arbitri asistenți video: Leodan Gonzalez (Uruguay), Carlos Del Cerro Grande (Spania)

Cartonaşe galbene: Lukaku (min. 3), Ezatolahi (min. 33)

Cartonaş roşu: Nathan Ngoy (min. 66)

Belgia: 1. Thibaut Courtois - 15. Thomas Meunier (21. Timothy Castagne, 58), 25. Nathan Ngoy, 4. Brandon Mechele, 5. Maxim De Cuyper - 23. Nicolas Raskin (20. Hans Vanaken, 58), 8. Youri Tielemans (cpt.) - 22. Alexis Saelemaekers (14. Dodi Lukebakio, 58), 7. Kevin De Bruyne (26. Matias Fernandez-Pardo, 87), 10. Leandro Trossard - 9. Romelu Lukaku (3. Arthur Theate, 73).

Rezerve neutilizate: 12. Senne Lammens, 13. Mike Penders - 16. Koni De Winter, 18. Joaquin Seys, 6. Axel Witsel, 19. Diego Moreira, 24. Amadou Onana, 17. Charles De Ketelaere.

Antrenor: Rudi Garcia

Iran: 1. Ali Reza Beiranvand - 2. Saleh Hardani (7. Alireza Jahanbakhsh, 46), 4. Shoja Khalilzadeh, 13. Hossein Kanani, 19. Ali Nemati, 3. Ehsan Hajisafi (5. Milad Mohammadi, 66) - 14. Saman Ghoddos (20. Shahriyar Moghanloo, 79), 6. Saeid Ezatolahi (18. Amirhossein Hosseinzadeh, 85), 23. Ramin Rezaeian - 8. Mohammad Mohebbi (16. Mahdi Torabi, 66), 9. Mehdi Taremi (cpt.).

Rezerve neutilizate: 12. Payam Niazmand, 22. Hossein Hosseini - 17. Arya Yousefi, 25. Danial Iri, 15. Roozbeh Cheshmi, 21. Mohammad Ghorbani, 26. Amirmohammad Razaghinia, 10. Mehdi Ghayedi, 11. Ali Alipour, 24. Dennis Dargahi.

Antrenor: Amir Ghalenoei

Grupa G

Meciuri disputate

15 iunie 2026

Belgia - Egipt 1-1

16 iunie 2026

Iran - Noua Zeelandă 2-2

21 iunie 2026

Belgia - Iran 0-0

Clasament

1. Iran 2 puncte (0)

2. Belgia 2 puncte (0)

3. Noua Zeelandă 1 punct (0)

4. Egipt 1 punct (0)

Partidele următoare

22 iunie 2026

Ora 5.00: Noua Zeelandă - Egipt

27 iunie 2026

Ora 7.00: Egipt - Iran

Ora 7.00: Noua Zeelandă - Belgia