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Echipa din Insulele Capului Verde a surprins din nou, remizând cu dubla campioană mondială Uruguay

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Campionatul Mondial 2026
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Această ediție a Campionatului Mondial de fotbal nu este lipsită de surprize. Iar una dintre acestea a fost furnizată noaptea trecută de echipa Insulelor Capului Verde, care, după 0-0 cu Spania, a terminat la egalitate, 2-2, cu Uruguay.

În partea a doua a meciului, uruguayenii au asaltat poarta africanilor (Foto: EPAImages)
În partea a doua a meciului, uruguayenii au asaltat poarta africanilor (Foto: EPAImages)

La meciul găzduit de stadionul din Miami a fost prezentă şi Ana Candida, mama portarului Vozinha, care a reuşit să primească viză de SUA după ce fiul ei a avut o evoluţie spectaculoasă în primul meci disputat. Mijlocașul Joao Paulo (FCSB), în schimb, n-a fost folosit de insulari în acest meci. La sud-americani, portarul Fernando Muslera (40 ani) a stabilit un nou record de meciuri jucate de un uruguayan la Cupa Mondială, 18, având cu unul mai mult decât Edinson Cavani.

Supranumiți „Rechinii albaștrii”, fotbaliștii din Africa au marcat primele lor goluri la turneul final al CM de fotbal, prin Kevin Pina (min. 21) și Helio Varela (min. 61). De partea cealaltă, sud-americanii și-au dezamăgit fanii din nou, ei remizând (1-1) și în prima etapă, cu Arabia Saudită. Pentru Uruguay au înscris Maxi Araujo (min. 44) și Agustin Canobbio (min. 45+6).

Oamenii lui Bielsa au avut doar o ocazie în prima parte a jocului, prin Valverde (min. 14), care a șutat cu stângul, din careu, iar balonul a trecut pe lângă poartă.

Echipa din Insulele Capului Verde a marcat primul său gol prin Kevin Pina (min. 21), dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri. Sud-americanii au egalat prin Maxi Araujo (min. 44), după ce fundașul Lopes Cabral a trimis mingea cu capul în bara propriei porți. În minutele de prelungire ale primului mitan (min. 45+6), Canobbio a reluat în plasă balonul centrat de Araujo.

În partea a doua, uruguayenii au adoptat o strategie care s-a dovedit a fi păguboasă, jucând la trecerea timpului. În minutul 61, Olivera a gafat, portarul Muslera a ieșit neinspirat, iar Helio Varela a restabilit egalitatea.

Maximiliano Araujo se luptă cu Steven Moreira pentru balon (Foto: EPAImages)
Maximiliano Araujo se luptă cu Steven Moreira pentru balon (Foto: EPAImages)

Uruguayenii au irosit o mulțime de ocazii de gol

Treziți la realitate, uruguayenii au asaltat poarta rivalilor. În minutul 63, Monteiro a expediat un șut de la 20 de metri, însă mingea a trecut puțin peste poartă. Apoi (min. 70), Canobbio (69) a deviat o centrare în bară.

Până la final, sud-americanii au mai ratat ocazii de gol prin Rodriguez (min. 86), Bentancur (min. 86), Valverde (min. 90, 90+2) și Canobbio (min. 90+3).

Și insularii puteau să dea lovitura prin Nuno Da Costa (min. 90+4), dar portarul uruguayan Muslera a reținut balonul.

Echipa Uruguayului a rămas neînvinsă în meciurile cu echipele din Africa la turneele finale ale CM de fotbal (trei victorii, trei egaluri), însă riscă să nu depășească faza grupelor.

Curacao a egalat la 1, însă Germania a câștigat disputa cu 7-1

Uruguay va disputa ultimul său meci din grupă în 27 iunie, la 4,00 (ora României), contra Spaniei, doar o victorie asigurându-i calificarea în „16”-imi. Insulele Capului Verde, care nu va conta pe Sidny Lopes Cabral (suspendat), va juca în aceeași zi și la aceeași oră cu Arabia Saudită.

Fotbaliștii din Insulele Capului Verde au fost aplaudați de spectatori la final (Foto: EPAImages)
Fotbaliștii din Insulele Capului Verde au fost aplaudați de spectatori la final (Foto: EPAImages)

Uruguay - Capul Verde 2-2 (2-1)

MIAMI (22 iunie 2026) * Stadion: Miami * Spectatori: 64.003 * Arbitrul de centru: Espen Eskas * Arbitri asistenți: Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (toți din Norvegia) * Arbitrul nr. 4: Tori Penso (SUA) * Arbitrul asistent de rezervă: Brooke Mayo (SUA) * Arbitrul video: Willy Delajod (Franța) * Arbitri asistenți video: Jerome Brisard (Franța), Dennis Johan Higler (Olanda)

Au marcat: Maxi Araujo (min. 44), Agustin Canobbio (min. 45+6), respectiv Kevin Pina (min. 21), Helio Varela (min. 61).

Cartonașe galbene: Lopes Cabral (min. 5), Bentancur (min. 20), Olivera (min. 58), Borges (min. 90+4).

Uruguay: 23. Fernando Muslera - 13. Guillermo Varela, 3. Sebastian Caceres, 16. Mathias Olivera, 25. Juan Manuel Sanabria - 5. Manuel Ugarte (7. Nicolas De La Cruz, 70), 6. Rodrigo Bentancur - 14. Agustin Canobbio, 8. Federico Valverde (căpitan), 20. Maximiliano Araujo (18. Brian Rodriguez, 81) - 21. Federico Vinas (9. Darwin Nunez, 70).

Rezerve neutilizate: 1. Sergio Rochet, 12. Santiago Mele - 2. Jose Maria Gimenez, 17. Matias Vina, 24. Santiago Bueno, 15. Emiliano Martinez, 22. Joaquin Piquerez, 26. Rodrigo Zalazar, 11. Facundo Pellistri, 19. Rodrigo Aguirre.

Antrenor: Marcelo Bielsa.

Ins. Capului Verde: 1. Vozinha - 22. Steven Moreira, 4. Roberto Lopes, 3. Diney Borges, 13. Sidny Lopes Cabral - 6. Kevin Pina ''Lenini'' (15. Laros Duarte, 70) - 18. Telmo Arcanjo (14. Deroy Duarte, 46), 20. Ryan Mendes (căpitan), 10. Jamiro Monteiro (16. Yannick Semedo, 80), 11. Garry Rodrigues (26. Helio Varela, 58) - 9. Gilson Benchimol (21. Nuno Da Costa, 58).

Rezerve neutilizate: 12. Marcio Rosa, 23. CJ Dos Santos - 2. Stopira, 5. Logan Costa, 24. Wagner Pina, 25. Kelvin Pires, 7. Jovane Cabral, 8. Joao Paulo, 17. Willy Semedo, 19. Dailon Livramento.

Antrenor: Pedro Leitao Brito „Bubista”

Grupa H

Meciuri disputate

15 iunie 2026

Spania - Ins. Capului Verde 0-0

16 iunie 2026

Arabia Saudită - Uruguay 1-1

21 iunie 2026

Spania - Arabia Saudită 4-0

22 iunie 2026

Uruguay - Ins. Capului Verde 2-2

Clasament

1. Spania 4 puncte (+4)

2. Uruguay 2 puncte (0)

3. Ins. Capului Verde 2 puncte (0)

4. Arabia Saudită 1 punct (-4)

Partidele următoare

27 iunie 2026

Ora 4.00: Ins. Capului Verde - Arabia Saudită

Ora 4.00: Uruguay - Spania

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