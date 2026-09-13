Oltenii au obținut primul lor succes în deplasare și au urcat pe locul 3

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0, duminică seara, la Arad, în meciul cu Corvinul Hunedoara contând pentru etapa a 9-a din Superligă. Într-un alt meci al zilei, FC Botoșani a remizat, 1-1, cu FC Argeș, la Mioveni.

Craiovenii s-au impus la Arad, cu Corvinul, o echipă incomodă Foto: sportpictures

Campioana a început meciul în forță, iar în minutul 4 Băluţă a şutat puternic de la distanţă, însă Codruţ Sandu a respins mingea. După trei minute, portarul hunedorenilor a intervenit salvator la şutul lui David Matei, din careu, în minutul 10. Pentru ca în minutul 21, Etim să trimită pe lângă poartă din poziţie excelentă.

Corvinul a trecut pe lângă deschiderea scorului în primul minut de prelungire, la şutul lui Pîrvulescu, mingea trecând pe lângă bară.

Oltenii au înscris unicul gol al meciului în minutul 51, prin Cicâldău, care a fructificat pasa de gol a lui Bancu.

Meciul a avut ritm în continuare. Sandu a apărat şutul lui Tudor Băluţă la colţul scurt, în minutul 59. Corvinul a solicitat un penalty acuzând un henţ la Romanchuk, în minutul 76, iar Gillard l-a întors pe Screciu şi a lobat peste poartă în minutul 80. Două minute mai târziu Goodlad a şutat puternic, însă Popescu a respins peste bară.

În cele din urmă, Craiova s-a impus cu 1-0 la Arad. Este prima victorie în deplasare în această ediție de campionat pentru olteni, care au urcat pe locul 3 în clasament, având 17 puncte. Corvinul e pe 10, cu 10 puncte.

Într-un alt meci contând pentru etapa a 9-a, FC Botoșani a scos un egal la Mioveni, cu FC Argeș. Gazdele au deschis scorul în minutul 60 prin Luvambo. Moldovenii au rămas în zece din minutul 68, după ce Ilaş a fost eliminat pentru al doilea cartonaş galben. Cu toate acestea, oaspeții au egalat în minutul 86 prin Gabriel Gama. Alagbe a înscris pentru FC Argeș, în minutul 90, însă golul nu a fost validat din cauza unei poziţii de ofsaid.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani a urcat pe locul 7 în clasamentul la zi, cu 11 puncte. Tot atâtea are și FC Argeș, care este pe locul 9, având golaveraj mai slab.