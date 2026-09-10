PAOK și Universitatea Craiova negociază pentru transferul lui Baiaram! Personajul surpriză care au urma să încaseze 25% din sumă

Ștefan Baiaram este foarte aproape de o mutare importantă în străinătate. PAOK și Universitatea Craiova negociază transferul atacantului, iar cele două cluburi ar fi ajuns în punctul în care un acord este tot mai aproape.

Ștefan Baiaram Foto: Sportpictures

Jurnalistul Pablo Oliveira susține că formația din Grecia este dispusă să achite 6 milioane de euro pentru fotbalistul Craiovei, sumă care ar fi pe placul lui Mihai Rotaru.

Mutarea ar urma să fie făcută inițial sub forma unui împrumut. Baiaram ar merge la PAOK pentru un sezon, însă înțelegerea ar include și o clauză de cumpărare obligatorie.

Universitatea Craiova ar încasa 1 milion de euro în prima fază. Dacă toate condițiile din contract vor fi îndeplinite, grecii vor achita încă 5 milioane de euro peste un an, astfel că oltenii ar ajunge la un total de 6 milioane de euro.

„Toată lumea așteaptă să facă pasul!”

În cazul în care Ștefan Baiaram va fi transferat la PAOK, o parte importantă din suma obținută de Universitatea Craiova ar urma să îi revină lui Silviu Bogdan, omul care l-a descoperit pe fotbalist. Mai exact, acesta ar primi 25% din valoarea transferului.

Silviu Bogdan are un precedent important. El a fost și cel care l-a remarcat pe Valentin Mihăilă, iar după mutarea acestuia de la Universitatea Craiova la Parma a primit 1,7 milioane de euro din suma totală de 8,5 milioane de euro.

„Din presă am aflat și eu. Dacă există interes real și totul se concretizează este un pas înainte pentru el! Vă dați seama, toată lumea așteaptă să facă pasul!”, a spus Silviu Bogdan, conform digisport.ro.

Baiaram a fost urmărit în această perioadă și de Anderlecht. Belgienii și-au dorit să îl transfere, însă negocierile nu au dus la un acord, în principal din cauza prețului cerut de Universitatea Craiova.