Octavian Popescu, desființat de către Becali: „Are bani, mașină de la club și este zero. Caracter slab”. Scandal de proporții în vestiarul FCSB

Tensiunea a atins cote maxime la FCSB după meciul cu Petrolul, încheiat la egalitate, 1-1, în runda a 17-a din Superliga.

Mijlocașul ofensiv Octavian Popescu (22 de ani) ar fi avut o reacție ieșită de sub control în vestiar, la pauza meciului, după ce a fost înlocuit, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

Popescu ar fi avut un schimb de replici tensionat cu secundul Mihai Pintilii și ar fi declarat că intenționează să părăsească echipa, nervos fiind de deciziile oficialilor.

„Dacă zice că pleacă de la FCSB, o săstea el în tribună!”

Gigi Becali a aflat despre acest incident din presă și a reacționat imediat, transmițându-i jucătorului că, în cazul în care aceste informații se for confirma, vor urma sancțiuni extrem de drastice.

„Nu știu, acum aflu. O să întreb acum, bine că mi-ai spus. Dacă a zis așa, că pleacă de la echipă, o să stea el în tribună. După ce că nu joacă nimic. Eu nu știu așa ceva. Dacă știam, nu mai era în lot acum, dar pe cuvânt că n-am știut!”, a declarat Becali, conform digisport.ro.

Patronul FCSB nu s-a limitat la avertismente. Gigi Becali a criticat dur și performanța jucătorului, comparând situația lui Octavian Popescu cu transferurile de succes ale altor fotbaliști, precum Man și Stanciu.

„Până acum nu a arătat nimic, zero!”

Latifundiarul din Pipera a dorit să sublineze cu strictețe faptul că Popescu nu s-a ridicat la nivelul așteptat, la FCSB: „El până acum nu a arătat nimic, zero. Are și bani, și mașină cadou de la club, și salariu, și nu a arătat nimic.

Crezând că e speranță, a fost prea alintat. Dacă el demonstra puțin, luam vreo 10 milioane pe el. Eu fac piața, asta e datoria mea. Dacă el e caracter prea slab și e alintat, înseamnă că nu e fotbalist. El nu este fotbalist acum!”.