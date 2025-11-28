Patimile lui Ngezana i-au pus capac lui Gigi Becali. Distracțiile l-au costat performanța pe sud-african. „Îi place albitura. Nu mai zic, că aude nevastă-sa”

FCSB a pierdut al patrulea meci la rând în Europa League, 0-1, în ciuda faptului că a jucat aproape tot meciul cu un jucător în plus.

Golul lui Bruno Duarte, venit în minutul 50, a fost „mulțumită” unei erori clasice a lui Ngezana, care pare să aibă un talent aparte pentru astfel de momente.

Sud-africanul de 28 de ani mai făcuse același lucru și în meciul pierdut la Basel, scor 1-3, iar Becali nu mai are nicio răbdare. Latifundiarul din Pipera îl bagă acum la zid și îl învinuiește chiar pentru viața lui extrasportivă.

„De ce crezi că e așa mort? Îi place albitura!”

Concluzia lui Becali? Sud-africanul este preocupat de orice altceva, mai puțin de fotbal. Fundașul ar fi clar concentrat mai mult pe viața sa din afara terenului, lucru care îl împiedică să facă performanță la FCSB.

„Eu o să iau fundaș central. Că toate nenorocirile le-a făcut numai Ngezana. Doi trebuie să iau de fapt. Iau doi. Ne-a distrus ăsta. El a fost cel mai bun. Dar așa e în viață. Când vin oameni de pe acolo de pe la ei din pustietate și când dau pe aici de femei albe, e nenorocire.

I-a venit soția, dar lui îi place albitura. De ce crezi tu că e el așa mort? Ce să își mai revină? Dacă vă spun eu ceva și voi vă suciți. Dar nu mai zic, că aude nevastă-sa!”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.