search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primarul pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, huiduit la un concert al celebrei trupe Zdob și Zdub

0
0
Publicat:

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost huiduit în timpul unui concert al trupei Zdob și Zdub, desfășurat în ajun de Crăciun pe scena Arena Chișinău. Edilul nu a reacționat public.

Ion Ceban a fost huiduit la un concert. FOTO: Agora.md
Ion Ceban a fost huiduit la un concert. FOTO: Agora.md

În data de 24 decembrie, formația Zdob și Zdub din Republica Moldova a marcat trei decenii de activitate printr-un spectacol muzical la care au participat sute de oameni.

Printre cei prezenți s-a aflat și primarul Chișinăului, Ion Ceban, care a urcat pe scenă pentru a felicita celebra formație cu ocazia aniversării. Dar a fost huiduit de oameni, lucru care nu l-a făcut să-și întrerupă discursul.

Imaginile video cu momentul au fost făcute publice pe internet. Primarul Chișinăului nu a venit cu un punct de vedere în această situație.

Ion Ceban conduce Mișcarea Alternativă Națională (MAN), membră a Blocului Alternativa, care a participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, având 7,96% din voturi și opt mandate de parlamentar. Edilul Chișinăului are interdicție de intrare în România și spațiul Schengen din cauza legăturilor sale cu Rusia.

În luna ianuarie a acestui an, Ion Ceban, alături de Ion Chicu, președintele PDCM, Alexandr Stoianoglo, perdantul alegerilor prezidențiale moldovenești, și Mark Tkaciuk, fost deputat comunist, au format Blocul Alternativa.

Liderul MAN, care susține acum că este pro-UE, s-a aflat la Moscova în ziua în care Rusia a invadat Ucraina. 

După aproape doi ani în care a refuzat să ofere detalii despre prezența sa în data de 24 februarie 2022 la Moscova, Ion Ceban a oferit recent explicații, susținând că Federația Rusă a fost doar un punct de tranzit, iar destinația finală ar fi trebuit să fie exotica Thailanda, unde însă nu a mai ajuns.

De-a lungul timpului, el a fost membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), iar în 2014, la scurt timp după ce Kremlinul a anexat ilegal Crimeea, a susținut referendumul ilegal din Găgăuzia, care promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Kazahstan – Belarus.

Tot în același an, Ion Ceban, alături de mai mulți socialiști, a protestat la Bruxelles împotriva semnării Acordului de Asociere și Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

„Doar în cadrul Uniunii Vamale ţara mai are şansa să-şi păstreze statalitatea şi să apuce calea unei dezvoltări progresive”, a spus atunci Ion Ceban.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
Femeia care trăieşte de 10 ani sub o nouă identitate într-un loc sdupă ce a ajutat poliția franceză într-un caz crucial
stirileprotv.ro
image
Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
mediafax.ro
image
Ce adversari ar avea Universitatea Craiova în Liga Campionilor, dacă oltenii iau titlul! Capi de serie prin coeficientul european record obținut în 2025
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Cunoscut ca un om credincios, Gigi Becali a luat o decizie radicală, înainte de Crăciun
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
observatornews.ro
image
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Zodii care trăiesc cel mai intens emoțiile de Crăciun. Ce le aduce ziua de 25 decembrie
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri
click.ro
image
Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Crăciun Sandrigham 2025 jpg
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, această Grace Kelly a zilelor noastre. Prințesa amintește atât de mult de regretata sa soacră

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit