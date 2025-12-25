Primarul pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, huiduit la un concert al celebrei trupe Zdob și Zdub

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost huiduit în timpul unui concert al trupei Zdob și Zdub, desfășurat în ajun de Crăciun pe scena Arena Chișinău. Edilul nu a reacționat public.

În data de 24 decembrie, formația Zdob și Zdub din Republica Moldova a marcat trei decenii de activitate printr-un spectacol muzical la care au participat sute de oameni.

Printre cei prezenți s-a aflat și primarul Chișinăului, Ion Ceban, care a urcat pe scenă pentru a felicita celebra formație cu ocazia aniversării. Dar a fost huiduit de oameni, lucru care nu l-a făcut să-și întrerupă discursul.

Imaginile video cu momentul au fost făcute publice pe internet. Primarul Chișinăului nu a venit cu un punct de vedere în această situație.

Ion Ceban conduce Mișcarea Alternativă Națională (MAN), membră a Blocului Alternativa, care a participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, având 7,96% din voturi și opt mandate de parlamentar. Edilul Chișinăului are interdicție de intrare în România și spațiul Schengen din cauza legăturilor sale cu Rusia.

În luna ianuarie a acestui an, Ion Ceban, alături de Ion Chicu, președintele PDCM, Alexandr Stoianoglo, perdantul alegerilor prezidențiale moldovenești, și Mark Tkaciuk, fost deputat comunist, au format Blocul Alternativa.

Liderul MAN, care susține acum că este pro-UE, s-a aflat la Moscova în ziua în care Rusia a invadat Ucraina.

După aproape doi ani în care a refuzat să ofere detalii despre prezența sa în data de 24 februarie 2022 la Moscova, Ion Ceban a oferit recent explicații, susținând că Federația Rusă a fost doar un punct de tranzit, iar destinația finală ar fi trebuit să fie exotica Thailanda, unde însă nu a mai ajuns.

De-a lungul timpului, el a fost membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), iar în 2014, la scurt timp după ce Kremlinul a anexat ilegal Crimeea, a susținut referendumul ilegal din Găgăuzia, care promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Kazahstan – Belarus.

Tot în același an, Ion Ceban, alături de mai mulți socialiști, a protestat la Bruxelles împotriva semnării Acordului de Asociere și Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

„Doar în cadrul Uniunii Vamale ţara mai are şansa să-şi păstreze statalitatea şi să apuce calea unei dezvoltări progresive”, a spus atunci Ion Ceban.