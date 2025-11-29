Gigi Becali, cercetat penal în urma unui RMN „fals”. Doctorul, acuzat în același dosar. „Mărturii mincinoase. Invenții satanice”

Gigi Becali (67 de ani) a trecut recent printr-o operație la coloana cervicală, iar recuperarea decurge foarte bine pentru omul de afaceri, în prezent.

Însă, înainte de această experiență, patronul FCSB a trecut print-o situație cel puțin bizară, pe vremea când se afla în detenție.

„Cică Becali n-are asta. Îți dai seama cum inventau?”

Gigi Becali a povestit cum a întâmpinat probleme cu legea în urma efectuării unui RMN. Un procuror l-a acuzat pe acesta, împreună cu doctorul care l-a consulatat, de faptul că ar fi complotat în privința unui diagnostic fals, pus în beneficiul latifundiarului din Pipera.

„Tu îți dai seama? Am avut dosar penal și eu, și doctorul de la pușcărie, care a făcut RMN-ul și a dat diagnosticul la cervicală. Și procurorul a făcut dosar pentru mărturie mincinoasă. Aveam probleme, era frig acolo și am făcut un RMN. Și un neurochirurg a citit RMN-ul. Procurorul l-a acuzat de mărturie mincinoasă.

Îți dai seama nebunia lumii? 'Bă, tu ești mincinos, Becali n-are asta'. Păi, cum poți să acuzi de mărturie mincinoasă? Îți dai seama cum inventau fapte penale? Acum vi le zic vouă, ca să știți.

„Zicea că RMN-ul e mincinos!”

Și mă obliga procurorul, în dosarul în care era acuzat doctorul, să fac eu încă un RMN, că zicea că e mincinos. Să fac altul, să fie probă că e adevărat. Și unde mă trimitea? La Cluj, că acolo a găsit el un doctor corect.

Și i-am zis că nu mă duc, că nu sunt obligat să fac o procedură medicală, nu te poate obliga nimeni. I-am declarat că nu merg să fac nimic. Până la urmă, ca să-l apăr pe doctor, am zis că accept să fac altul, dar la București. Să nu stau eu cu avioane până la Cluj. Și am făcut încă unul la București, că doctorului îi era frică.

Îți dai seama ce nebunie în lumea asta? S-a rezolvat, dar sunt lucruri care sunt nebunii, pe care nu le uit. Cum să-l acuzi pe doctor de mărturie mincinoasă? Ce idei, ce invenții nebune? Satanice invenții!”, a declarat Becali, conform digisport.ro, după partida Steaua Roșie - FCSB 1-0, din UEFA Europa League.