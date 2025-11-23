Gigi Becali s-a hotărât în privința căpitanului FCSB. A dat de pământ cu Olaru, după remiza cu Petrolul. „Nu mai este fotbalist”

Gigi Becali, latifundiarul din Pipera, a rămas profund nemulțumit după încă un meci dezamăgitor al echipei sale.

FCSB traversează un sezon extrem de dificil. După remiza de acasă cu Petrolul, 1-1, campioana ultimelor două ediții de campionat a ajuns într-o poziție dezamăgitoare în clasament.

Rezultatul slab și prestația sub așteptări a roș-albaștrilor l-au pus pe Becali la limită. De aici a venit și intervenția sa explozivă, aproape de miezul nopții, în care și-a criticat aspru toți jucătorii, în frunte cu căpitanul Dariu Olaru.

„Este prima dată în viața mea, de când sunt în fotbal, când nu mai am la ce să sper. Am tot sperat, am sperat ani la rând, dar de 25 de ani, pentru prima dată, eu nu mai sper la nimic. Nu mai văd niciun viitor la echipa asta. Când ai 1-0, în minutul 10, și când ești în situația în care ești, trebuie să distrugi adversarul. E o echipă slabă, cu tot respectul cuvenit (n.r. – pentru Petrolul).

Dacă nu o bagi în pământ în situația în care te afli tu, atunci ce pretenții să mai ai? Nu. Eu nu mai am. E un joc haotic, așa, jucăm doar din valoarea individuală a jucătorilor, avem posesia doar din valoarea jucătorilor. Haotic… nu știu. Nu pot să-mi dau seama!”, a spus latifundiarul din Pipera, conform digisport.ro.

„Nu știu ce să mai fac cu el. Pierde toate mingile!”

Evoluția modestă a căpitanului i-a stârnit furia lui Gigi Becali, care l-a criticat dur pe jucător la finalul partidei în care campioana a înregistrat a șasea remiză a sezonului curent.

„Olaru, nu știu ce să mai fac cu el. Nu mai este fotbalist. Toate mingile le pierde, nu are inspirație!”, a spus Gigi Becali la PrimaSport.

Joi, Darius Olaru are șansa să demonstreze din nou ce poate pe teren. Echipa lui Gigi Becali se deplasează la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie, programat la ora 22:00, în etapa a cincea a Europa League.

În prezent, FCSB ocupă locul 31 în clasament, cu doar 3 puncte, la două lungimi în spatele echipelor Nottingham Forest și Bologna, care închid ierarhia play-off-ului pentru accederea în optimile de finală.