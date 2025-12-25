Rusia condamnă blocada navală impusă asupra Venezuelei și acuză SUA de piraterie

Ministerul rus de Externe a declarat joi, 25 decembrie, că SUA reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei.

„Astăzi asistăm la o adevărată sfidare a legii în Marea Caraibelor, unde furtul de mult uitat al proprietăţii altora, şi anume pirateria, şi tâlhăria, sunt reînviate”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, despre această situaţie.

„Susţinem în mod permanent o dezescaladare” a situaţiei, a spus Zaharova.

„Speram că pragmatismul şi înţelepciunea preşedintelui american Trump vor permite găsirea unor soluţii care să fie reciproc acceptabile pentru părţile implicate, în cadrul normelor juridice internaţionale”, a mai spus ea.

„Confirmăm sprijinul nostru pentru eforturile guvernului lui Nicolas Maduro, care vizează protejarea suveranităţii şi a intereselor naţionale şi menţinerea dezvoltării stabile şi sigure a ţării sale”, a declarat Zaharova.

SUA au transferat în această săptămână un număr semnificativ de aeronave militare și trupe în regiunea Caraibilor.

Potrivit publicației The Wall Street Journal, care citează oficiali americani și date din surse deschise de monitorizare a zborurilor, desfășurarea include aeronave utilizate de forțele speciale și avioane de transport militar încărcate cu personal și echipamente.

Desfășurarea are loc într-un context de tensiuni crescute între Washington și Caracas. Administrația președintelui Donald Trump a intensificat recent măsurile împotriva guvernului venezuelean, inclusiv prin blocarea petrolierelor care intră și ies din țară.

La 29 noiembrie, Donald Trump a anunțat „închiderea spațiului aerian” deasupra Venezuelei și a zonelor învecinate. Declarația a venit după mai multe acțiuni americane împotriva unor nave aflate în apropierea coastelor venezuelene, despre care autoritățile SUA susțin că ar fi implicate în activități de trafic de droguri.

Președintele american a afirmat recent că nu exclude posibilitatea unui conflict militar cu Venezuela, deși nu au fost anunțate decizii oficiale în acest sens.