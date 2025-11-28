Mutare surpriză la FCSB! Mihai Stoica oficializează venirea lui Duarte și dezvăluie termenii contractului

FCSB a făcut primul pas în mercato de iarnă, iar oficialii clubului au confirmat transferul. Mihai Stoica a confirmat că portughezul Andre Duarte, fost fundaș central la FCU Craiova, va semna cu vicecampioana României.

Lotul FCSB-ului a suferit serios în prima parte a sezonului. Accidentările pe posturile cheie și forma slabă a unor titulari au dus la mai multe eșecuri atât în campionat, cât și în cupele europene.

Andre Duarte, noul jucător de la FCSB

Mihai Stoica a confirmat transferul lui Andre Duarte, în direct, a doua zi după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad, dezvăluind și durata contractului semnat de jucător.

Aceasta este prima mutare importantă a vicecampioanei în această iarnă, menită să întărească defensiva și să aducă soluții pentru postul de fundaș central.

„Eu aș vrea să aducem 3 jucători. Suntem foarte aproape cu un fundaș central. E vorba de Duarte, am bătut palma. Încă nu s-au semnat documentele, dar suntem înțeleși. Se lucrează la documente. E vorba de un contract pe doi ani și jumătate.

Ceilalți doi, încă nu avem nume. Vrem să aducem un mijlocaș central și încă un fundaș stânga. Nu vrem decar, avem prea mulți. Un fundaș stânga, să fie dublură la Radunovic, chiar dacă el își face treaba în continuare!”, a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.

Reacția maghiarilor după interesul FCSB pentru Andre Duarte

Andre Duarte, transferat la Ujpest în vara acestui an, și-a anunțat intenția de a părăsi clubul maghiar, spre surprinderea oficialilor.

Maghiarii au aflat despre dorința portughezului, dar și despre interesul concret al FCSB-ului, și au notat că fotbalistul și-a comunicat plecarea fără consimțământul clubului.

„Fundașul portughez de la Ujpest FC a fost scos din lotul echipei, apoi a fost asociat cu FCSB și ulterior a anunțat pe pagina sa de Instagram că a părăsit clubul. Duarte și-a anunțat plecarea în mod arbitrar, lucru pe care l-a făcut fără un acord reciproc și aprobarea clubului”, au scris jurnaliștii din Ungaria.

Andre Duarte și mesajul de despărțire de Ujpest

Deși Ujpest nu a făcut încă oficială despărțirea de fundașul central de aproape 2 metri, Andre Duarte și-a transmis intențiile prin intermediul rețelelor sociale.

Portughezul a postat un mesaj în care vorbește despre starea sa recentă și despre decizia de a încheia capitolul la clubul maghiar, pregătindu-se pentru următoarea etapă a carierei sale.

„Părăsesc clubul cu capul sus și sunt 100% sigur că am dat întotdeauna ce am mai bun”, a scris, printre altele, Andre Duarte în mediul online.