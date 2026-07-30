Echipa unui sat fără restaurant scrie istorie în Liga Campionilor! Miracolul Mjällby

Mjällby AIF s-a calificat în turul al treilea preliminar din Liga Campionilor, după 3-0 și 0-0 cu Lincoln Red Imps. Campioana Suediei o va întâlni pe Slovan Bratislava, dar performanța devine cu adevărat spectaculoasă abia atunci când descoperi locul din care provine echipa.

Mjällby joacă pe Strandvallen, stadionul din Hällevik, o așezare de pescari de pe coasta Mării Baltice. Potrivit unui reportaj publicat de France Football, aici trăiesc permanent aproximativ 800 de oameni, deși arena are 7.500 de locuri.

Satul nu are restaurant sau oficiu poștal. Există doar un magazin fără angajați, în care localnicii intră cu ajutorul unui cod. În timpul iernii, multe dintre case rămân închise, iar liniștea este întreruptă doar de pescari, agricultori și, în zilele de meci, de suporterii îmbrăcați în galben și negru.

În 2015, echipa era în Liga a treia, aproape de faliment

În urmă cu un deceniu, nimic nu anunța aventura europeană de astăzi. În 2015, Mjällby evolua în liga a treia, era aproape de faliment și risca să ajungă în eșalonul al patrulea.

Reconstrucția a început fără investiții spectaculoase. Conducătorii au limitat cheltuielile, au atras firme locale și au stabilit obiective pentru fiecare departament, de la prima echipă până la bucătari și îngrijitorii terenului. Clubul a trecut treptat de la datorii la stabilitate financiară, fără să renunțe la identitatea sa.

„Ne-am spus că putem fi mai buni decât Real Madrid la disciplină, mai buni decât Manchester United la coeziune și mai buni decât Barcelona la dorință”, a explicat directorul executiv Jacob Lennartsson pentru France Football.

Oamenii care au construit succesul au povești neobișnuite. Directorul sportiv este un fost căpitan întors la ferma familiei. Unul dintre scouteri a renunțat la meseria de poștaș, iar antrenorul Karl Marius Aksum a ajuns la club după ce a răspuns unui anunț publicat pe internet. Nu lucrase până atunci în fotbalul profesionist, dar avea un doctorat în percepție vizuală.

Fotbaliștii iau mesele împreună, mai mulți locuiesc în același bloc, iar unii vin la stadion cu bicicleta. Aproximativ 100 de voluntari ajută la fiecare partidă. După meciuri, un grup de pensionari repară gazonul, iar jucătorii vizitează școlile și căminele de bătrâni.

Mjällby nu încearcă să pară un club mare. Tocmai această simplitate i-a devenit forță. Echipa aproape dispărută în 2015 este acum la o dublă manșă de play-off-ul Ligii Campionilor, purtând în Europa povestea unui sat de pescari care a refuzat să-și accepte limitele.