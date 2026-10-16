 Chivu pregătește o schimbare importantă la Inter. Portarul de 20 de milioane de euro dorit de milanezi | adevarul.ro
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Chivu pregătește o schimbare importantă la Inter. Portarul de 20 de milioane de euro dorit de milanezi

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Inter Milano ia în calcul aducerea unui nou portar, după ce Josep Martinez a avut evoluții slabe în primele două etape din UEFA Champions League.

Cristi Chivu
Cristi Chivu Foto: EPA

Echipa pregătită de Cristi Chivu a pierdut ambele partide, 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge, iar prestațiile spaniolului au atras critici în presa italiană. Unele voci au cerut chiar eliminarea sa din echipa de bază.

Maduka Okoye, pe lista de dorințe a lui Chivu

Potrivit presei din Italia, conducerea lui Inter a început să analizeze mai multe variante pentru postul de portar. După plecarea lui Yann Sommer, care a ajuns la Club Brugge în vara lui 2026, Cristi Chivu i-a acordat încredere lui Josep Martinez, însă greșelile acestuia au ridicat semne de întrebare.

Prima opțiune luată în calcul ar fi Maduka Okoye, goalkeeperul celor de la Udinese. Transferul nu ar fi însă ușor de realizat, deoarece clubul său solicită aproximativ 20 de milioane de euro, o sumă considerată foarte mare.

O altă variantă ar fi polonezul Bartosz Mrozek, tot de la Udinese. În vârstă de 26 de ani și evaluat la două milioane de euro, acesta a bifat o singură apariție în actualul sezon, în Cupa Italiei. Rămâne de văzut dacă Inter va face o ofertă concretă pentru unul dintre cei doi portari.

Chivu a prefațat jocul cu Bologna de mâine

Pe lângă Martinez, Inter îi mai are în lot pe Ivan Provedel, în vârstă de 32 de ani, transferat în această vară de la Lazio, și pe Raffaele Di Gennaro, de 33 de ani, format în propria academie.

„Sunt primul care trebuie să se schimbe, să explice și să facă lucrurile mai bine. Am puțin control asupra terenului, însă pot fi mai incisiv și decisiv în a spune ce să facă și când. Nu pot bulversa lucrurile prea mult. Trebuie să mă organizez mai bine și să am energia potrivită, găsind motivația necesară pentru a face anumite lucruri. Trebuie doar să îmbunătățim detaliile care vor face diferența. E nevoie să-mi îmbunătățesc capacitatea de a transmite lucrurile cu determinare. Jucătorii trebuie să alerge mai mult, să fie mai energici și mai uniți, iar comunicarea cu banca tehnică să funcționeze mai bine.

Am jucători fantastici, ei înțeleg cerințele noastre. Trebuie doar să ne reconectăm cu momentele meciurilor, fără a lăsa adversitatea să ne doboare. Trebuie să analizăm două meciuri într-unul. Să reacționăm și să găsim energie cât mai repede posibil, mai ales pentru că nimeni nu ne așteaptă. Nu ar trebui să plângem din cauza asta, dar trebuie să reacționăm, căci vine meciul de la Bologna!”, a admis Cristi Chivu, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Bologna, programată mâine seară, de la ora 19.00.

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