 Interul lui Cristi Chivu a câștigat în campionat, însă l-a pierdut și pe Pavard | adevarul.ro
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Interul lui Cristi Chivu a câștigat în campionat, însă l-a pierdut și pe Pavard

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La câteva zile după eșecul suferit în Liga Campionilor, acasă, cu Club Brugge (3-4), Inter Milano a dovedit că se simte mult mai bine în campionat. Gruparea antrenată de Cristian Chivu a câștigat cu 3-1, în deplasare, meciul cu Bologna din etapa a 7-a a Serie A.

Victoria cu Bologna i-a readus zâmbetul lui Cristi Chivu
Victoria cu Bologna i-a readus zâmbetul lui Cristi Chivu Foto: EPAImages

Debutul partidei n-a fost favorabil oaspeților, care au primit un gol în minutul 10, de la Tommaso Pobega. Inter a egalat prin Marcus Thuram în minutul 44. Adică exact înainte de pauză. Ceea ce a schimbat fața meciului. În partea a doua, Chivu i-a trimis în teren pe Bonny, Mkhitaryan şi Carlos Augusto, iar schimbările au avut efect. Carlos Augusto a înscris în minutul 69, aducând-o pe Inter în avantaj. Apoi, după o combinație între Mkhitaryan și Carlos Augusto, balonul a ajuns la Bonny, care a stabilit rezultatul final.

În urma acestui succes, echipa lui Chivu totalizează 19 puncte şi este pe primul loc în Serie A, în timp ce Bologna e a 14-a, cu 5 puncte. Pe locul 2 este Lazio Roma, tot cu 19 puncte, iar pe 3 se află AS Roma, cu 17.

Benjamin Pavard ar putea lipsi până la sfârșitul lunii

Pe de altă parte, Inter Milano a confirmat că Benjamin Pavard a suferit o accidentare la coapsă, ceea ce mărește numărul jucătorilor indisponibili. Într-un comunicat, gruparea a precizat că francezul a suferit o întindere la muşchii adductori ai coapsei drepte, diagnostic stabilit în urma controlului medical efectuate joi dimineaţă, la Milano. Se estimează că Pavard va lipsi circa 20 de zile. Ceea ce îl face indisponibil pentru meciurile cu Bologna, Fiorentina şi Venezia, dar şi pentru „Derby della Madonnina” cu AC Milan, programat la sfârşitul lunii.

Accidentarea lui Pavard s-a produs la câteva zile după cea a lui Lautaro Martinez, care a acuza probleme la nivelul ischiogambierilor în timpul meciului cu Club Brugge şi va fi indisponibil pentru următoarele săptămâni. De asemenea, Curtis Jones a suferit o accidentare la coapsă care îl va ţine departe de teren pentru câteva săptămâni, în timp ce John Stones nu a mai evoluat de când s-a accidentat (ischiogambieri) chiar la primul său meci ca titular, în septembrie.

Inter Milano ar putea avea și un investitor din Qatar

Cristi Chivu a avut parte și de o altă veste bună. Potrivit cotidianului „Corriere della Sera”, un fond din Qatar şi-a manifestat interesul de a investi în echipă, pe lângă Oaktree, actualul proprietar. Ar fi vorba despre Al Mirqab, care are sediul în Doha și administrează averea şeicului Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, fost prim-ministru al Qatarului. Această posibilă investiție s-ar putea produce în contextul în care Inter şi AC Milan urmează să prezinte proiectul viitorului lor stadion până la sfârşitul lunii octombrie.

Şeicul Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (67 de ani) a realizat mai multe investiţii imobiliare importante în Italia. În aprilie, Al Mirqab a achiziţionat, printre altele, 80% din clădirea situată la nr. 8, via Monte Napoleone, din Milano, de la grupul francez Kering, pentru 1,1 miliarde de euro. Câteva luni mai târziu, a cumpărat fosta proprietate a lui Silvio Berlusconi pentru aproximativ 350 de milioane de euro. O eventuală investiţie în Inter ar putea astfel să se înscrie în continuitatea operaţiunilor sale din Italia.

Clubul milanez a încheiat sezonul 2025-2026 cu o cifră de afaceri de 518 milioane de euro şi un profit de 22,7 milioane de euro. Potrivit Forbes, valoarea campioanei en titre a Italiei se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de euro, inclusiv datoriile, în timp ce Football Benchmark o estimează la 2,1 miliarde de euro.

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