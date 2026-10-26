 La mulți ani, Cristi Chivu! Tehnicianul român, copleșit de mesajele italienilor la 46 de ani: „Dedicare, curaj și un puternic simț al apartenenței!” | adevarul.ro
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La mulți ani, Cristi Chivu! Tehnicianul român, copleșit de mesajele italienilor la 46 de ani: „Dedicare, curaj și un puternic simț al apartenenței!”

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Cristi Chivu împlinește 46 de ani astăzi, 26 octombrie 2026, iar mai multe publicații din Italia au marcat momentul prin materiale emoționante dedicate fostului internațional român.

Cristi Chivu
Cristi Chivu Foto: EPA

„A urmat un triumf fără probleme în Serie A!”

Jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb au trecut în revistă cele mai importante momente din cariera lui Chivu, de la anii în care strălucea pe teren ca fotbalist până la începuturile sale în antrenorat. Italienii au explicat și parcursul care l-a adus pe banca lui Inter Milano.

„Peste 100 de apariții pentru Ajax, Inter și respectiv Roma. Cariera fotbalistică a lui Cristian Chivu poate fi considerată extraordinară, având în vedere că a jucat zece sezoane în Italia, câștigând și Liga Campionilor cu Inter în 2010. În finală a jucat 68 de minute și a încasat un cartonaș galben înainte ca Diego Milito să înscrie golul victoriei.

A salvat clubul Parma și, mai important, a decis să-l părăsească după patru luni. A făcut asta după ce Simone Inzaghi a părăsit Inter în urma înfrângerii cu 5-0 în fața lui Paris Saint-Germain (n.r. – din finala Ligii Campionilor), trecând la Al Hilal cu un contract pe doi ani și cu un salariu de 26 de milioane de euro pe sezon. Chivu a fost alesul nerazzurrilor, după câteva întârzieri, în special cauzate de Fabregas (n.r. – Cesc Fabregas a fost dorit înaintea lui Chivu, dar a rămas la Como). A urmat un triumf fără probleme în Serie A, da, dar eliminarea cu Bodo Glimt din Liga Campionilor cântărește în continuare greu. Astăzi, Cristi Chivu împlinește 46 de ani!”, au scris italienii.

„1980: La mulți ani, Cristian Chivu! Actualul antrenor al echipei Inter (200 de meciuri și 9 goluri în total în Serie A) împlinește astăzi 46 de ani. După ce a câștigat o Cupă a Italiei în tricoul echipei Roma, a mai câștigat încă două cu tricoul echipei Inter, adăugând la palmaresul său trei titluri de campion, două Supercupe ale Italiei, o Ligă a Campionilor și o Cupă Mondială a Cluburilor!”, au transmis și jurnaliștii de la legaseriea.it.

Inter Milano nu l-a uitat pe antrenorul român

La 46 de ani, Cristi Chivu rămâne un nume important pentru Inter Milano, club alături de care a trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei sale. Fostul internațional român a revenit la echipa din Milano în rolul de antrenor, iar italienii au evidențiat legătura puternică dintre acesta și formația nerazzurrilor. Reprezentanții clubului au transmis și ei un mesaj special, în care au amintit trofeele câștigate de Chivu ca jucător și drumul parcurs până la banca primei echipe.

„Dedicare, curaj și un puternic simț al apartenenței: antrenorul Nerazzurri întruchipează valorile care definesc clubul Inter. Povestea lui Chivu și cea a clubului Inter s-au întâlnit pentru prima dată în 2007. De atunci, culorile Nerazzurri au fost o prezență constantă de-a lungul vieții sale. Ca jucător, a petrecut șapte sezoane la Inter, înregistrând 169 de prezențe, marcând trei goluri și câștigând nouă trofee: trei titluri de campion, o Ligă a Campionilor, o Cupă Mondială a Cluburilor FIFA, două titluri de Coppa Italia și două Supercupe ale Italiei.

De asemenea, a făcut parte din echipa istorică care a câștigat tripla în 2010. După ce s-a retras din fotbalul profesionist, Chivu și-a început cariera de antrenor, petrecând șase ani pe banca echipelor de tineret ale Interului, între 2018 și 2024, înainte de a prelua conducerea echipei de seniori. Cristian Chivu primește cele mai bune urări din partea tuturor celor de la Inter!”, au transmis și reprezenanții clubului antrenat de tehnicianul român, Inter, pe site-ul oficial.

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