 Pornografia cu minori va fi sancționată penal chiar dacă imaginile/video au fost generate cu AI | adevarul.ro
search
Joi, 17 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Pornografia cu minori va fi sancționată penal chiar dacă imaginile/video au fost generate cu AI

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de modificare a Codului penal care actualizează regulile privind materialele cu conținut sexual ce implică minori. Una dintre cele mai importante noutăți este includerea explicită a imaginilor generate cu inteligență artificială sau a reprezentărilor virtuale credibile ale minorilor, informează și explică juridice.ro.

Pornografie infantilă Foto Arhiva Adevărul
Foto: Arhiva Adevărul

Proiectul propune înlocuirea expresiei „pornografie infantilă” cu formula „operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”. Schimbarea urmărește să pună accentul pe ideea de abuz și exploatare a copilului, nu pe asocierea cu industria pornografică destinată adulților.

Noile prevederi vizează producerea, deținerea, stocarea, distribuirea, promovarea, accesarea și punerea la dispoziție a unor astfel de materiale, inclusiv prin internet și servicii de comunicații electronice. Textul include și imaginile create cu ajutorul sistemelor de inteligență artificială, precum deepfake-urile, dacă acestea simulează în mod credibil un minor implicat într-un comportament sexual explicit.

Proiectul diferențiază mai clar gravitatea faptelor. Producerea unor astfel de materiale ar urma să fie sancționată cu închisoare de la 5 la 12 ani. Promovarea sau expunerea lor ar putea atrage pedepse între 3 și 10 ani, iar procurarea, deținerea, stocarea, distribuirea sau punerea la dispoziție – între 2 și 7 ani. Accesarea fără drept a unor asemenea materiale ar putea fi pedepsită cu închisoare de la unu la 5 ani.

Sunt prevăzute sancțiuni mai severe atunci când faptele sunt comise, de exemplu, de membri ai familiei, persoane care au autoritate asupra copilului, persoane care îl îngrijesc sau îl educă, ori prin exploatarea vulnerabilității acestuia. Proiectul permite și confiscarea echipamentelor, programelor, dispozitivelor sau veniturilor folosite pentru comiterea infracțiunilor.

În același timp, inițiativa introduce o excepție limitată pentru anumite situații între minori apropiați ca vârstă. Astfel, în condițiile stabilite de text, unele materiale produse și păstrate exclusiv în cadrul unei relații private între minori cu o diferență de vârstă de cel mult trei ani nu ar urma să atragă răspunderea penală. Excepția nu este însă aplicabilă atunci când există constrângere, exploatare sau distribuirea conținutului către alte persoane.

Proiectul mai propune incriminarea producerii sau distribuirii de programe, instrucțiuni și materiale concepute special pentru facilitarea unor asemenea infracțiuni. De asemenea, este extinsă obligația de sesizare a autorităților pentru persoanele care află despre astfel de fapte, cu păstrarea excepțiilor prevăzute de Codul penal pentru membrii de familie.

Modificările încearcă să adapteze legislația la realitatea digitală, în care imaginile false, dar realiste, pot fi create și răspândite rapid. Totuși, aplicarea lor va depinde de felul în care autoritățile și instanțele vor delimita conținutul ilegal de materialele cu scop legitim, precum cele jurnalistice, educaționale sau folosite ca probe într-o anchetă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
digi24.ro
image
Temeri la Moscova înaintea alegerilor parlamentare. Lavrov: „Și în interiorul Rusiei se produc astfel de încercări”
stirileprotv.ro
image
Deputata traseistă „extremistă”, Andreea Cîmpianu – trecută de la Șoșoacă la PNL-Bolojan – încearcă să intimideze un reporter Gândul: „Ai 24h să ștergi mizeria de articol”. Ce a înfuriat-o
gandul.ro
image
Romgaz intră direct în casele românilor. Noul pas făcut de gigantul de stat
mediafax.ro
image
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
fanatik.ro
image
Primele arestări după violențele de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile, considerat de Jandarmerie liderul instigatorilor
libertatea.ro
image
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
S-a terminat pentru Ianis Hagi
digisport.ro
image
6 flori de toamnă care dau un aer spectaculos terasei. Alternative la clasicele crizanteme
click.ro
image
Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Soţii Văduva păcălesc românii cu cancer că îi tratează cu plante şi un aparat inutil. "Alcalinizăm corpul"
observatornews.ro
image
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
cancan.ro
image
2.100.000 pensionari au primit pensii mai mici la recalculare. Ce măsuri ia Casa de Pensii? Dă banii înapoi?
newsweek.ro
image
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
prosport.ro
image
Blocurile din România care au patru etaje din față și cinci din spate. Nu este o greșeală de construcție, care este explicaţia
playtech.ro
image
Ciprian Marica, uimit de Adi Mutu: ce l-a șocat la ideea de a antrena FCSB alături de Gigi Becali
fanatik.ro
image
Guvern PSD-AUR, anticipate sau suspendarea președintelui. Variantele pentru ieșirea din criză. De ce a treia propunere de premier ar putea fi votată
ziare.com
image
VIDEO Meci suspendat în Europa: imagini de necrezut în Spania
digisport.ro
image
Cum se prepară gogoșarii murați într-o variantă mai sănătoasă. Ingredientul la care poți renunța
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO
romaniatv.net
image
500 de lei pe lună pentru încălzire. Românii care primesc ajutor de stat înaintea sezonului rece
mediaflux.ro
image
A apărut alături de fostul ei antrenor și a stârnit zvonuri despre o posibilă relație
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu, singură o lună și jumătate! Ce face Dani Oțil înainte să plece în Malta: „Veți crede că vom petrece o seară romantică”
click.ro
image
Solista Maria Nagy a împlinit 69 de ani! În comunism a fost feblețea lui Nicu Ceaușescu: „Nu era îngâmfat!”
click.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
„Incidentul” care i-a obligat pe Meghan și Harry să-și retragă deja copiii de la școală
okmagazine.ro
Maria Palaiologina, „Doamna mongolilor”, în mozaicul de la Chora
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”
image
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă

OK! Magazine

image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei