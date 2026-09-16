Pornografia cu minori va fi sancționată penal chiar dacă imaginile/video au fost generate cu AI

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de modificare a Codului penal care actualizează regulile privind materialele cu conținut sexual ce implică minori. Una dintre cele mai importante noutăți este includerea explicită a imaginilor generate cu inteligență artificială sau a reprezentărilor virtuale credibile ale minorilor, informează și explică juridice.ro.

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Proiectul propune înlocuirea expresiei „pornografie infantilă” cu formula „operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”. Schimbarea urmărește să pună accentul pe ideea de abuz și exploatare a copilului, nu pe asocierea cu industria pornografică destinată adulților.

Noile prevederi vizează producerea, deținerea, stocarea, distribuirea, promovarea, accesarea și punerea la dispoziție a unor astfel de materiale, inclusiv prin internet și servicii de comunicații electronice. Textul include și imaginile create cu ajutorul sistemelor de inteligență artificială, precum deepfake-urile, dacă acestea simulează în mod credibil un minor implicat într-un comportament sexual explicit.

Proiectul diferențiază mai clar gravitatea faptelor. Producerea unor astfel de materiale ar urma să fie sancționată cu închisoare de la 5 la 12 ani. Promovarea sau expunerea lor ar putea atrage pedepse între 3 și 10 ani, iar procurarea, deținerea, stocarea, distribuirea sau punerea la dispoziție – între 2 și 7 ani. Accesarea fără drept a unor asemenea materiale ar putea fi pedepsită cu închisoare de la unu la 5 ani.

Sunt prevăzute sancțiuni mai severe atunci când faptele sunt comise, de exemplu, de membri ai familiei, persoane care au autoritate asupra copilului, persoane care îl îngrijesc sau îl educă, ori prin exploatarea vulnerabilității acestuia. Proiectul permite și confiscarea echipamentelor, programelor, dispozitivelor sau veniturilor folosite pentru comiterea infracțiunilor.

În același timp, inițiativa introduce o excepție limitată pentru anumite situații între minori apropiați ca vârstă. Astfel, în condițiile stabilite de text, unele materiale produse și păstrate exclusiv în cadrul unei relații private între minori cu o diferență de vârstă de cel mult trei ani nu ar urma să atragă răspunderea penală. Excepția nu este însă aplicabilă atunci când există constrângere, exploatare sau distribuirea conținutului către alte persoane.

Proiectul mai propune incriminarea producerii sau distribuirii de programe, instrucțiuni și materiale concepute special pentru facilitarea unor asemenea infracțiuni. De asemenea, este extinsă obligația de sesizare a autorităților pentru persoanele care află despre astfel de fapte, cu păstrarea excepțiilor prevăzute de Codul penal pentru membrii de familie.

Modificările încearcă să adapteze legislația la realitatea digitală, în care imaginile false, dar realiste, pot fi create și răspândite rapid. Totuși, aplicarea lor va depinde de felul în care autoritățile și instanțele vor delimita conținutul ilegal de materialele cu scop legitim, precum cele jurnalistice, educaționale sau folosite ca probe într-o anchetă.