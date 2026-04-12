Adrian Mutu și Daniel Pancu, moment savuros cu Robbie Williams. Cum au ajuns cei doi români la șpriț cu legenda muzicii pop: „Ne-am întâlnit cu el!”

Adrian Mutu, fost star al naționalei României și jucător la cluburi de top precum Chelsea, Juventus și Fiorentina, a povestit o întâmplare savuroasă petrecută la Londra, unde lucrurile au luat o turnură neașteptată.

În episodul respectiv au fost implicați și Daniel Pancu, dar și nimeni altul decât Robbie Williams, într-o întâlnire care pare desprinsă dintr-un scenariu de comedie.

„De la ‘Salut-Salut, Ce faci?’, 10 minute de vorbă, la șpriț!”

Pe scurt, în timp ce Mutu își vedea liniștit de vizită prin capitala Angliei, lucrurile s-au transformat într-un moment „VIP accidental”, când foștii internaționali români au dat nas în nas cu superstarul britanic, într-un hotel din Londra.

„Da, îmi amintesc. Ne-am întâlnit cu el într-o seară la Londra, altfel unde să-l fi văzut pe Robbie Williams. Era Pancone pe la mine. Ne-am întâlnit cu el. Cânta la un pian, acolo, într-un hotel. Da, știi cum e. De la ‘Salut-Salut, Ce faci?’, 10 minute de vorbă, la șpriț. Cred că nici nu știe Robbie Williams ce e ăla un șpriț!”, a afirmat Mutu, cel care a fost jucător al celor de la Chelsea, conform fanatik.ro.

Fan înfocat al britanicilor de la Port Vale

Din punct de vedere sportiv, presa din Marea Britanie a relatat că Robbie Williams este un susținător declarat al clubului Port Vale încă din copilărie, echipă reprezentativă pentru orașul său natal, Stoke-on-Trent.

În 2024, artistul a fost desemnat președinte al clubului, consolidându-și astfel implicarea în structura sa administrativă. Anterior, în 2006, el achiziționase pachete importante de acțiuni la Port Vale, într-un demers de sprijin financiar acordat formației, potrivit informațiilor publicate de BBC.