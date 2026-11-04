Novak Djokovic a doborât un record mai „bătrân” decât el. Performanță rară la Mastersul de la Paris

Novak Djokovic continuă să demonstreze că vârsta nu reprezintă un obstacol în tenisul de performanță. La 39 de ani și 164 de zile, sârbul a reușit o performanță remarcabilă la Mastersul de la Paris, unde l-a învins pe Vacherot în trei seturi și a stabilit un nou record al competiției.

Novak Djokovic Foto: Getty Images

Victoria obținută marți, 3 noiembrie 2026, l-a propulsat pe Djokovic în fruntea clasamentului celor mai în vârstă jucători care au câștigat vreodată un meci la turneul din capitala Franței. Astfel, sârbul a pus capăt unui record care rezista încă din 1986, anul în care a fost inaugurată competiția.

Până acum, această performanță îi aparținea americanului Jimmy Connors, care avea 39 de ani și 56 de zile atunci când a obținut victoria ce i-a asigurat primul loc în ierarhie. Djokovic a reușit să-l depășească și să scrie o nouă pagină de istorie în tenis. După cei doi urmează Feliciano Lopez, care avea 39 de ani și 43 de zile la ultima sa victorie de la Paris. Topul primilor cinci este completat de Gilles Simon (37 de ani și 308 zile) și Ivo Karlovic (37 de ani și 245 de zile).

Djokovic l-a ajuns din urmă pe Gael Monfils

Victoria înregistrată în fața lui Valentin Vacherot i-a adus lui Novak Djokovic nu doar un nou record de longevitate la Mastersul de la Paris, ci și egalarea unei performanțe impresionante care îi aparținea lui Gael Monfils. Francezul, omagiat la începutul actualei ediții a turneului, împarte acum această bornă statistică alături de marele său rival din circuit.

Cei doi au reușit să obțină victorii în fața unor jucători proveniți din nu mai puțin de 61 de țări diferite. Djokovic a atins această cifră după ce l-a eliminat pe reprezentantul statului Monaco, Valentin Vacherot. Nici ceilalți doi mari campioni ai tenisului nu sunt departe de acest reper. Rafael Nadal a câștigat de-a lungul carierei împotriva unor adversari din 60 de naționalități, în timp ce Roger Federer a bifat victorii în fața unor tenismeni din 58 de țări.