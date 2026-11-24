Planul Rusiei de a moderniza garnizoanele din apropierea frontierei de est a Finlandei a ajuns în Istmul Karelian. Imaginile din satelit obținute de televiziunea publică finlandeză Yle arată că în garnizoana Kamenka a fost demolat anul acesta un număr mare de clădiri, iar în locul lor se construiește acum altceva.

La Kamenka se află cea mai puternică grupare de forțe terestre ruse Foto: X @zagros_news

Garnizoana se află la aproximativ 60 de kilometri în linie dreaptă de granița cu Finlanda. Când teritoriul aparținea Finlandei, zona se numea Kaukjärvi și făcea parte din comuna Uusikirkko.

La Kamenka se află cea mai puternică grupare de forțe terestre ruse de pe direcția Finlandei. Marea garnizoană și poligonul de instrucție sunt folosite de Divizia 69 de infanterie motorizată.

În 2024, Rusia a decis să-și întărească forțele armate pe direcția țărilor nordice și a reînființat Districtul Militar Leningrad. Pe această bază, numărul trupelor din apropierea Finlandei urmează să crească treptat de mai multe ori față de nivelul anterior.

De la brigadă la divizie

Din a doua jumătate a anilor 1990, garnizoana Kamenka a fost folosită de o brigadă cu circa 4.400 de militari. Acum se află acolo o divizie, care, potrivit planurilor, va avea până la 11.000 de militari. În practică, divizia este încă în curs de formare.

Garnizoana a fost folosită ca centru de instruire, în care sunt pregătite trupe pentru război. Militari din această divizie luptă în Ucraina, cel puțin în zona Harkov.

Garnizoana este reconstruită în trei zone diferite.

Clădiri vechi demolate, construcții noi în loc

Imaginile din satelit arată că în partea de sud a garnizoanei au fost demolate mai multe hangare și alte clădiri vechi. Au fost date jos și două cantine și două clădiri de cazarmă. Despre acest șantier nu s-a mai relatat public nici în Rusia, nici în Occident.

„Au fost demolate vreo douăsprezece depozite de tehnică și clădiri de întreținere, de dimensiuni și în stări diferite. Este posibil ca o parte dintre ele să fi fost goale de multă vreme”, spune expertul militar Marko Eklund.

Televiziunea Yle a relatat prima despre orășelul de corturi apărut în garnizoană, în care sunt cazați militari aflați în instrucție. Orășelul există și acum, deși numărul corturilor a scăzut. Publicația Iltalehti a scris, la rândul ei, despre construirea unor poligoane de tragere noi și a unor hale aflate în apropierea lor.

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Un centru de instruire pentru tragere și luptă

Pe baza imaginilor din satelit, Eklund estimează că se construiește un nou centru de instruire pentru luptă și tir.

În zonă au fost amenajate poligoane de tragere cu valuri de pământ, cu adăposturi pentru trăgători. Kamenka este un platou nisipos și uscat, de pe care stratul de suprafață, ușor inflamabil, a fost îndepărtat pe o suprafață lungă de peste un kilometru.

„În spate au fost săpate iazuri din care se poate lua apă pentru stingerea incendiilor de vegetație. Vara, când se trage cu proiectile trasoare și explozive, mereu arde ceva pe undeva”, spune Eklund.

Potrivit expertului, Kamenka dispune de zone de tragere și de instrucție foarte bune, iar localitățile se află departe în aproape toate direcțiile. „Se poate trage la distanțe diferite cu toate armele ușoare și cu unele ceva mai grele. Până la satul Leipäsuo, aflat în fundal, sunt vreo zece kilometri”, spune el.

Kamenka este garnizoana principală a noii divizii, așa că numărul militarilor aflați în instrucție va crește. „Când ai mii de oameni, instrucția de tragere trebuie să fie o activitate aproape industrială, pe bandă rulantă. Ai nevoie de o infrastructură modernă, care să funcționeze”, spune Eklund.

În garnizoană se termină și construcția unei capele ortodoxe pentru militari.

O construcție misterioasă în garnizoana vecină

Lucrări de construcție au loc și în garnizoana secundară Kirillovskoie (Perkjärvi, în finlandeză), la circa opt kilometri est de Kamenka. Anul trecut a fost ridicat acolo un mare complex de clădiri și câteva hale mai mici.

Scopul clădirii mari rămâne un mister pentru Eklund. „Nu este o construcție tipică pentru garnizoane. Ar putea fi un centru de instruire”, estimează el. Clădirea nu pare însă să aibă legătură cu depozitul de muniție de artilerie din apropiere. „E greu de crezut că ar construi un depozit de bombe în mijlocul unei zone locuite”, spune el.

Renovarea garnizoanei Kamenka nu este o surpriză, întrucât Rusia a anunțat că își întărește trupele ca replică la aderarea Finlandei și a Suediei la NATO.

Gazprom a conectat locuințele militarilor la rețeaua de gaze

Pe lângă clădirile militare propriu-zise, la Kamenka sunt renovate și locuințele familiilor militarilor. Potrivit agenției Interfax, compania energetică Gazprom a racordat toamna aceasta la rețeaua de gaze naturale 22 de blocuri, în care gazul ajunge acum prin conducte direct în bucătării.

Anterior, gazul era adus cu autocisterne în curte, unde se aflau rezervoare, iar de acolo era trimis în apartamente. Noua soluție este considerată mai eficientă și mai ieftină. Lucrările au vizat 22 de blocuri, cu un total de circa 1.600 de apartamente. În garnizoana Kamenka și în cartierul ei rezidențial trăiesc în total circa 8.000 de oameni.