Mesajul transmis de Novak Djokovic studenților sârbi după alegerile din Serbia

Campion al tenisului, Novak Djokovic a transmis un mesaj de felicitare „Listei Studențești” după victoria acestei organizații în alegerile parlamentare din Serbia. În vara anului 2025, acesta își exprimase deja sprijinul pentru mișcarea anticorupție.

Pentru declarațiile sale, Djokovic a fost ignorat de mass-media fidelă lui Aleksandar Vucic Foto: EPAImages

Novak Djokovic și-a exprimat bucuria în cadrul unei conferințe de presă susținută înaintea primului său meci de la turneul ATP 500 de la Basel (Elveția), împotriva lui Ugo Humbert. „Mă bucur foarte mult pentru această victorie. Am cel mai profund respect pentru studenții și tinerii care au luptat, dând dovadă de demnitate și o reziliență incredibilă în ultimii doi ani. Am o mare admirație pentru ceea ce au realizat și pentru modul în care au acționat. Au reușit să inspire un sentiment de mândrie, atât în ​​Serbia, cât și în întreaga lume”, a declarat cek care a câștigat 24 de titluri de mare șlem.

Aflat de 14 ani la putere în Serbia, președintele Aleksandar Vucic a suferit o înfrângere zdrobitoare la urne, duminică. Coaliția pe care a condus-o a fost învinsă categoric de o listă a opoziției, aflată sub egida unei mișcări studențești care, de mai bine de doi ani, se află în fruntea unei ample revolte împotriva corupției din Serbia.

Djokovic își exprimase sprijinul față de studenții sârbi în vara anului 2025. Jucătorul de tenis a constatat mai apoi o deteriorare a relației sale cu autoritățile sârbe. Iubit de mulți dintre compatrioții săi, sportivul sârb de 39 de ani păstrează speranța într-un viitor mai bun pentru țara sa: „Victoria a fost obținută, iar acum împărtășim cu toții speranța că națiunea noastră va cunoaște prosperitatea și va putea îmbrățișa viitorul care îi stă în față.”

Novak Djokovic vrea să se califice la Masters

Djokovic a primit un wild-card la turneul ATP 500 de la Basel (26 octombrie – 1 noiembrie). Jucătorul sârb încearcă să se califice pentru Mastersul de la Torino. Acesta a câştigat al 102-lea titlu din carieră la ATP 500 de la Beijing, la începutul lunii octombrie, după care a fost eliminat în primul său meci de la ATP 1.000 de la Shanghai şi a coborât pe locul 11 ​​în Race to Turin, care va stabili cei opt jucători care vor juca la Masters, întrecere ce se va desfăşura între 15 şi 22 noiembrie.

Inițial, Djokovic anunțase că va juca numai la turneul ATP 1000 de la Paris (2-8 noiembrie). Între timp, însă, spaniolul Rafael Jodar (semifinalist la Beijing) şi australianul Alex de Minaur (învins în sferturile de finală) l-au depăşit pe Djokovic în cursa pentru Mastersul de la Torino.

În acest moment, germanul Alexander Zverev şi spaniolul Carlos Alcaraz s-au calificat pentru Turneul Campionilor. Numărul 1 mondial Jannik Sinner, de asemenea calificat, dar este accidentat la genunchiul drept și nu va mai juca în acest an.