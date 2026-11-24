Prin Decizia nr. 17 din 23 noiembrie 2026, pronunțată într-un recurs în interesul legii, Înalta Curte a clarificat două chestiuni care primiseră răspunsuri diferite în instanțe.

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Asociațiile de proprietari nu trebuie să înregistreze la judecătorie hotărârea prin care își aleg o nouă conducere. Înalta Curte a mai stabilit că președintele ales poate reprezenta asociația în instanță fără să ceară un mandat separat pentru fiecare proces, cu excepțiile prevăzute de lege, relatează JURIDICE.ro.

Alegerea altor persoane în funcțiile de conducere nu înseamnă, în sine, o modificare a statutului. Prin urmare, asociația nu trebuie să înregistreze hotărârea de alegere la judecătoria care a înființat-o. Dacă adunarea generală modifică însă statutul sau acordul de asociere, obligația de înregistrare a acelor modificări rămâne.

Președintele primește mandatul general de reprezentare chiar prin hotărârea prin care este ales. Asta înseamnă că poate reprezenta asociația și în alte procese decât cele pentru recuperarea restanțelor la întreținere, fără un nou vot al adunării generale pentru fiecare dosar. Rămân valabile regulile speciale pentru anumite acte, cum ar fi renunțarea la judecată sau încheierea unei tranzacții care pune capăt litigiului.

Soluția Înaltei Curți va deveni obligatorie pentru instanțe de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial.