Emma Răducanu, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Novak Djokovic. Cum a abordat-o sârbul: „Îmi amintesc perfect!”

Emma Răducanu și-a dezvăluit obiectivul cel mai important din cariera sa și a vorbit despre câteva momente speciale din lumea tenisului. De asemenea, a povestit cum a decurs prima sa întâlnire cu Novak Djokovic, dar și care este cel mai mare vis al său.

Emma Răducanu, alături de Novak Djokovic Foto: Facebook @tennisworld

Sezonul actual nu a fost deloc simplu pentru Răducanu, care s-a confruntat din nou cu probleme medicale. Chiar și atunci când nu poate juca, sportiva rămâne în atenția publicului datorită popularității sale. Emma a devenit cunoscută la nivel mondial în 2021, după ce a câștigat US Open venind din calificări, o performanță rară în tenisul profesionist.

Într-un interviu acordat publicației The Sun, jucătoarea în vârstă de 23 de ani a abordat mai multe subiecte, inclusiv prima întâlnire cu Novak Djokovic. Răducanu a povestit că a fost luată prin surprindere de felul în care marele campion sârb a intrat în vorbă cu ea.

„Îmi amintesc perfect când l-am cunoscut pe Novak și am fost șocată că a venit să vorbească cu mine. Mi-a dat sfaturi fantastice despre cum să fac față presiunii și așteptărilor enorme ale presei de aici, din Londra. A fost un mentor extraordinar!”, a dezvăluit Răducanu.

„Cel mai mare vis al meu, mai presus de toate, este să câștig Wimbledon!”

Deși se află constant în atenția presei, Emma Răducanu spune că obiectivele sale și dorința de a obține rezultate bune nu s-au schimbat. Cea mai mare dificultate rămâne însă seria accidentărilor, care i-a afectat evoluțiile și a obligat-o să pună capăt sezonului mai devreme decât și-ar fi dorit.

În continuare indisponibilă din cauza problemelor medicale, britanica va ieși de mâine din primele 100 de jucătoare ale lumii, coborând până pe locul 109 în clasamentul WTA. Răducanu își dorește să se refacă la timp pentru începutul noului sezon și să ajungă într-o formă cât mai bună la Australian Open.

„Cel mai mare vis al meu, mai presus de toate, este să câștig Wimbledon. Este un turneu la care visez de când eram mică. Mă antrenez în fiecare zi cu această imagine în minte și știu foarte bine ce disciplină și dăruire sunt necesare pentru a ajunge acolo!”, a concluzionat Răducanu, conform sursei citate.