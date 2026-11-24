Siegfried Mureșan susține că Parlamentul European a obținut îmbunătățiri pentru agricultură și coeziune în negocierile privind viitorul buget al UE. O taxă pentru marile companii de tehnologie se află, de asemenea, pe masa discuțiilor.

Siegfried Mureșan, europarlamentar Foto: Inquam Photos

Comisia Europeană a propus alocarea a 48,7 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală în viitorul buget multianual al Uniunii Europene, potrivit eurodeputatului PNL Siegfried Mureșan. Negociatorul-șef al Parlamentului European afirmă că propunerea vine în urma demersurilor eurodeputaților pentru protejarea agriculturii și a politicii de coeziune.

Mureșan susține că Parlamentul European a respins forma inițială propusă de Comisie, considerând că aceasta ar fi slăbit cele două politici, și a condiționat începerea negocierilor de introducerea unor îmbunătățiri. Potrivit acestuia, rezultatele au fost obținute prin mobilizarea grupurilor proeuropene și colaborarea cu statele din Grupul „Prietenii Coeziunii”.

„Am mobilizat cele patru grupuri proeuropene din Parlament și am solicitat în mod oficial Comisiei Europene îmbunătățiri la politica agricolă comună și politica de coeziune. Am fost fermi și am spus foarte clar că nici nu vom începe negocierile fără îmbunătățiri la politica agricolă comună și politica de coeziune. Ca urmare a muncii coordonate de mine în Parlamentul European, Comisia Europeană a propus 48,7 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală, a garantat fondurile de coeziune pentru toate regiunile, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, și a garantat implicarea autorităților locale în atragerea fondurilor europene”, a scris Mureșan pe Facebook.

Pe lângă suma propusă pentru dezvoltare rurală, fondurile de coeziune ar urma să fie garantate pentru toate regiunile europene, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Autoritățile locale ar urma, de asemenea, să fie implicate în atragerea banilor europeni, potrivit explicațiilor eurodeputatului.

Mureșan consideră că aceste propuneri au o miză deosebită pentru România, întrucât, potrivit lui, agricultura și coeziunea sunt politicile prin care țara primește cele mai multe fonduri europene.

Taxa digitală rămâne în negociere

Eurodeputatul mai anunță includerea unei propuneri de taxă digitală pentru marile companii de tehnologie în pachetul de negociere al președintelui Consiliului European. Măsura ar urmări o contribuție mai mare a acestora la finanțarea politicilor comunitare, în condițiile în care beneficiază de acces la piața unică. Propunerea nu reprezintă însă o taxă adoptată la nivelul UE.

Discuțiile asupra bugetului rămân deschise. Potrivit lui Mureșan, varianta aflată în negociere prevede în continuare reduceri pentru apărare, competitivitate, cercetare și inovare, cu care Parlamentul European nu este de acord. El afirmă că Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia, Danemarca și Finlanda susțin reducerea dimensiunii bugetului european.

Forma finală a viitorului buget multianual urmează să fie discutată de Parlamentul European cu Consiliul. Mureșan susține că eurodeputații nu vor accepta fără amendamente o variantă care nu asigură finanțarea adecvată a priorităților europene.