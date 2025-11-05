Nadia Comăneci, regina incontestabilă a sportului românesc: votată cel mai mare sportiv din toate timpurile

Conform Barometrului Național al Sportului Românesc, realizat de Inscop Research, aproape jumătate dintre români, mai exact 47,9%, o consideră pe Nadia Comăneci drept cel mai mare sportiv român din toate timpurile.

Întrebați cine a fost sau este cel mai mare sportiv român, 20% au ales legenda fotbalului Gheorghe Hagi, 6,8% pe Simona Halep, tot 6,8% pe canoeistul Ivan Patzaichin, 5,2% pe înotătorul David Popovici, 4,6% pe tenismenul Ilie Năstase, iar 0,9% pe Cristina Neagu și Elisabeta Lipă. 2% au optat pentru altcineva, iar 4,8% nu au răspuns.

Datele arată că percepția asupra celui mai mare sportiv variază după vârstă, sex și nivel de educație.

Nadia Comăneci domină preferințele în rândul femeilor, al celor peste 45 de ani și al persoanelor cu studii superioare. Gheorghe Hagi este favorit mai ales în rândul celor între 18 și 44 de ani și al persoanelor cu educație primară, în timp ce tinerii sub 30 de ani cred mai mult în Simona Halep. Bărbații o apreciază în mod special pe legenda canoe-ului, Ivan Patzaichin.

Nadia Comăneci: „Trebuie să se facă dreptate pentru fetele noastre”

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci, aflată la Paris cu ocazia Jocurilor Olimpice 2024, a luat atitudine după finala de la sol a tinerei Sabrina Maneca-Voinea. Gimnasta a declarat că a discutat direct cu președintele Federației Internaționale de Gimnastică și i-a cerut să reanalizeze nota sportivei române.

Sabrina Maneca-Voinea a fost depunctată cu o zecime în finala de la sol, deși analiza video arată clar că sportiva română nu a călcat în afara covorului de concurs, contrar acuzațiilor arbitrelor.

"Înţeleg că acasă este nebunie, toată lumea aşteaptă un răspuns. Nu ştiu ce se poate întâmpla, pentru că de luat medalia de la cealaltă nu se va întâmpla aşa ceva. În primul rând, trebuie clarificat, să vezi dacă s-a luat incorect şi după aceea se va decide ce se va întâmpla. În orice caz nu ştie nimeni ce se poate întâmpla.

Nu s-au făcut valuri pentru a arăta cu degetul către cineva, ci pentru că trebuie să se facă această dreptate pentru fetele noastre. În sufletul nostru ea are medalia, indiferent de ce se va întâmpla.

Am vorbit cu ea şi mi-a spus că are sufletul întunecat. Anunţul de retragere este unul la supărare, ea are nevoie de o pauză să îşi limpezească mintea şi simtă dragostea celor de acasă, şi nu numai a celor de acasă, pentru că a fost o confuzie peste tot.

Eu am alergat, am întrebat, am fost la şefa arbitrilor, am spus că vreau să văd fotografia cu călcâiul afară, dar nu am văzut nimic deocamdată. Noroc cu filmarea aceea pentru că nu cred că o are nimeni altcineva din acel unghi. După acest caz probabil că se vor gândi să facă ceva automat la linia de la covor", a declarat Nadia Comăneci.