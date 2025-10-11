Nadia Comăneci, mesaj emoționant despre fiul său: „Știu cât e de greu să fii copilul cuiva care a făcut istorie”

Nadia Comăneci, legenda gimnasticii mondiale, a retrăit momente emoționante în cadrul unui eveniment dedicat sportivilor, unde a vorbit deschis despre familie, carieră și provocările pe care le trăiește ca mamă a unui adolescent, notează Prosport.

Stabilită de ani buni în Statele Unite alături de soțul său, fostul gimnast american Bart Conner, „Zeița de la Montreal” a participat recent la Workshopul Athlete365 Career+, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), în parteneriat cu omologii din Republica Moldova. Evenimentul a reunit foști și actuali campioni, dar și tineri sportivi aflați la început de drum, într-o atmosferă încărcată de inspirație și emoție.

Printre participanți s-a aflat și Ana Maria Brânză, care a descris momentul întâlnirii cu Nadia drept „cu adevărat magic”. Alături de aceasta, Mihai Covaliu, președintele COSR, și George Boroi, secretarul general al instituției, au înmânat certificatele de participare – un gest simbolic care a stârnit aplauze și lacrimi de bucurie.

La finalul evenimentului, Nadia Comăneci a vorbit despre Ianis Hagi, făcând o paralelă sinceră cu fiul ei, Dylan Conner, în vârstă de 19 ani:

„Ianis Hagi e Ianis Hagi. A învățat foarte mult de la tatăl lui. Mă bucur că are această pasiune. Știu cât e de greu să fii copilul cuiva care a făcut istorie, pentru că și fiul meu îmi spunea: «Tu ai făcut istorie la 14 ani, eu ce vrei să fac?» (râde). Eu sper ca echipa României să se califice la Mondialul din 2026. Succes!”, a spus Nadia, potrivit ProSport.

Cuvintele ei au stârnit zâmbete și aplauze, reamintind tuturor de modestia și naturalețea care o definesc. Deși trăiește peste ocean, Nadia Comăneci rămâne profund legată de România și de valorile sportului românesc, fiind o sursă constantă de inspirație pentru tinerii performeri.

Într-un interviu anterior, fosta campioană olimpică a mărturisit că își lasă fiul să-și urmeze propriile visuri, fără presiunea numelui pe care îl poartă.

„L-am lăsat să aleagă singur drumul pe care vrea să meargă, fără ca eu sau tatăl lui să-l influențăm. Important este să fim mereu acolo pentru el”, spunea Nadia.

Dylan Conner a experimentat mai multe sporturi în copilărie – inclusiv gimnastica – însă a ales un alt drum. Astăzi, studiază în SUA, are pasiuni variate și participă, ca hobby, la competiții auto de tip Legends Car.

„Zeița de la Montreal” continuă să inspire prin echilibrul cu care îmbină excelența sportivă cu viața de familie – o lecție despre modestie, dedicare și forța autentică a unei campioane adevărate.