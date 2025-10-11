search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Nadia Comăneci, mesaj emoționant despre fiul său: „Știu cât e de greu să fii copilul cuiva care a făcut istorie”

0
0
Publicat:

Nadia Comăneci, legenda gimnasticii mondiale, a retrăit momente emoționante în cadrul unui eveniment dedicat sportivilor, unde a vorbit deschis despre familie, carieră și provocările pe care le trăiește ca mamă a unui adolescent, notează Prosport

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Stabilită de ani buni în Statele Unite alături de soțul său, fostul gimnast american Bart Conner, „Zeița de la Montreal” a participat recent la Workshopul Athlete365 Career+, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), în parteneriat cu omologii din Republica Moldova. Evenimentul a reunit foști și actuali campioni, dar și tineri sportivi aflați la început de drum, într-o atmosferă încărcată de inspirație și emoție.

Printre participanți s-a aflat și Ana Maria Brânză, care a descris momentul întâlnirii cu Nadia drept „cu adevărat magic”. Alături de aceasta, Mihai Covaliu, președintele COSR, și George Boroi, secretarul general al instituției, au înmânat certificatele de participare – un gest simbolic care a stârnit aplauze și lacrimi de bucurie.

La finalul evenimentului, Nadia Comăneci a vorbit despre Ianis Hagi, făcând o paralelă sinceră cu fiul ei, Dylan Conner, în vârstă de 19 ani:

„Ianis Hagi e Ianis Hagi. A învățat foarte mult de la tatăl lui. Mă bucur că are această pasiune. Știu cât e de greu să fii copilul cuiva care a făcut istorie, pentru că și fiul meu îmi spunea: «Tu ai făcut istorie la 14 ani, eu ce vrei să fac?» (râde). Eu sper ca echipa României să se califice la Mondialul din 2026. Succes!”, a spus Nadia, potrivit ProSport.

Cuvintele ei au stârnit zâmbete și aplauze, reamintind tuturor de modestia și naturalețea care o definesc. Deși trăiește peste ocean, Nadia Comăneci rămâne profund legată de România și de valorile sportului românesc, fiind o sursă constantă de inspirație pentru tinerii performeri.

Într-un interviu anterior, fosta campioană olimpică a mărturisit că își lasă fiul să-și urmeze propriile visuri, fără presiunea numelui pe care îl poartă.

„L-am lăsat să aleagă singur drumul pe care vrea să meargă, fără ca eu sau tatăl lui să-l influențăm. Important este să fim mereu acolo pentru el”, spunea Nadia.

Dylan Conner a experimentat mai multe sporturi în copilărie – inclusiv gimnastica – însă a ales un alt drum. Astăzi, studiază în SUA, are pasiuni variate și participă, ca hobby, la competiții auto de tip Legends Car.

„Zeița de la Montreal” continuă să inspire prin echilibrul cu care îmbină excelența sportivă cu viața de familie – o lecție despre modestie, dedicare și forța autentică a unei campioane adevărate.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim
digi24.ro
image
Israelul refuză să-l elibereze din închisoare pe cel mai popular lider palestinian. Cine este temutul Marwan Barghouti
stirileprotv.ro
image
Câți euro primesc la pensie românii care au lucrat cu carte de muncă mai puțin de 15 ani, în Spania
gandul.ro
image
Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend
mediafax.ro
image
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă
fanatik.ro
image
Cazul femeii exploatate sexual care i-a plătit proxenetului peste două milioane de lei în șapte ani. România, în topul țărilor privind traficul de persoane
libertatea.ro
image
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley
digi24.ro
image
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
gsp.ro
image
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Afacere de milioane. Un român a lăsat în urmă Anglia şi a deschis o fermă de prepeliţe
observatornews.ro
image
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
playtech.ro
image
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
A murit Marinela Chelaru! Actrița s-a stins la vârsta de 66 de ani
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
romaniatv.net
image
Guvernul, dat în judecată. Ce ar putea fi obligat Bolojan să facă imediat
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie
click.ro
image
„Mi-a fost rușine să-l prezint părinților!” Povestea unei tinere a scos la suprafață un adevăr crud al zilelor noastre: „Rețelele sociale amplifică acest fenomen”
click.ro
image
Cel mai emoționant moment de la Vocea României 2025. De ce au început să plângă antrenorii când au auzit o melodie a lui Smiley: „O cânt pentru tata care nu mai este”
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică