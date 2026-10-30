Gigi Becali a atras din nou atenția cu o apariție neașteptată. Patronul FCSB a fost filmat în timp ce se plimba cu o motocicletă electrică prin curtea bisericii din Voluntari.

Imaginile au devenit rapid subiect de discuție, iar unii s-au întrebat dacă nu cumva videoclipul a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Foto: TikTok @fotbalcomedie

Becali: „Am luat niște biciclete ca să mă duc cu ele la munte!”

Patronul celor de la FCSB a lămurit situația și a confirmat că filmarea este cât se poate de reală. Becali a povestit că a vrut să testeze motocicleta pentru a vedea dacă îi va fi de folos atunci când merge în vizită la călugări.

„Eram pe bicicletă, da. Am luat niște biciclete ca să mă duc cu ele la munte, la mănăstiri. Mă duc prin pustietate. Am câțiva frați pustnici, prin păduri, la Vâlcea. Și vreau să-i vizitez. Iar pe cărările alea nu se poate merge decât cu bicicleta. Și am luat electrică. Dar nu-mi place, iau alta. Am făcut o probă. Dar nu-mi place, iau alta.

Sunt bătrân, am părul alb. Când spun că sunt bătrân, mă refer că sunt alb în cap. Știi când sunt bătrân? Doar când mă uit în oglindă. Că văd că am părul alb. Dar inima mea e puternică și am putere. Sunt bătrân că am părul alb!”, a declarat Gigi Becali, conform Prima Sport.

Motocicleta electrică a lui Gigi Becali costă aproximativ 3.000 de euro, poate atinge viteze de până la 74 km/h și are o autonomie maximă declarată de 249 de kilometri. Dezvoltă o putere de 3.000 W și este concepută pentru teren accidentat.